كورونا اليوم.. عدد الوفيات حول العالم يتجاوز المليون وأوروبا تتهيأ لموجة جديدة

تخطى مساء الأحد إجمالي عدد وفيات كورونا حول العالم عتبة المليون شخص، حسب موقع ورلد ميتر (worldometer)، المتخصص في رصد إحصاءات الوباء، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم بأكثر من 209 آلاف وفاة.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2020 حسب توقيت مكة المكرمة:

22:45- تسجيل 55 وفاة جديدة في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد تسجيل 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 349 ألفا و450 حالة في جميع أنحاء البلاد.

كما تم تسجيل 55 وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات 8990، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 280 ألفا و673 بعد تسجيل 3755 حالة شفاء جديدة.

22:00 أول وفاة بمخيم للمهاجرين في اليونان

أعلنت السلطات اليونانية الأحد تسجيل أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في مخيم للمهاجرين، وقالت وزارة اللجوء إن الضحية لاجئ أفغاني (61 عاما)، وهو أب لولدين، وكان يقيم في مخيم مالاكاسا (قرب أثينا)، ونقل إلى مستشفى في العاصمة.

ووضع هذا المخيم ومخيما شيستو وإليوناس (قرب أثينا) في العزل منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا مجددا في صفوف المهاجرين.

وفي جزيرة ليسبوس بعد الحريق الأخير في مخيم موريا؛ تبين أن أكثر من 240 طالب لجوء مصابون بفيروس كورونا في المخيم المؤقت الذي نقلوا إليه.

21:20- فرنسا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة

سجلت فرنسا 11 ألفا و123 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة، لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16 ألفا و96 حالة المسجل الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات يبلغ الآن 538 ألفا و569 حالة، وأن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا بلغ 31 ألفا و727.

21:00- المراكز الأميركية: وفيات كورونا تبلغ 204 آلاف

ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أنها سجلت 49 ألفا و871 إصابة جديدة بفيروس كورونا و853 وفاة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ 7 ملايين و59 ألفا و87، في حين بلغ مجمل الوفيات 204 آلاف و33.

العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة تجاوز 7 ملايين (غيتي)

20:50- المغرب يسجل 28 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 28 وفاة، وألفين و444 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 1441 متعافيا.

وأضافت الوزارة -في بيان- أن حصيلة المصابين بلغت 117 ألفا و685، توفي منهم 2069، في حين تعافى 95 ألفا و591.

20:30- لبنان يسجل 7 وفيات جديدة

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 7 وفيات و1012 إصابة جديدة بكورونا، وأوضحت -في بيان- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 36 ألفا و240، بينها 347 وفاة، و16 ألفا و89 متعافيا.

20:10- أطباء فرنسيون يطالبون بإجراءات صارمة

طالب أطباء فرنسيون الحكومة اليوم الأحد باتخاذ "إجراءات صارمة" في ضوء الطفرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وكتب 7 أطباء في رسالة مفتوحة، تم نشرها في مجلة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية؛ أنه من دون تطبيق قواعد أكثر صرامة فستضرب موجة ثانية من الإصابات المستشفيات ووحدات العناية المركزة الفرنسية بشكل أقوى من الموجة الأولى.

وقال الأطباء في رسالتهم إن "علينا اتخاذ إجراء سريع وحازم"، ودعوا إلى تطبيق سياسة عامة لارتداء الكمامات باستثناء أفراد من الأسرة نفسها.

وتتضرر فرنسا بشدة جراء الجائحة، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 31 ألفا، ورقم قياسي في الإصابات الجديدة، تم تسجيلها مساء الخميس الماضي، وبلغت 16 ألفا و96 حالة.

جانب من الاحتجاجات التي خرجت في لندن ضد تشديد الإجراءات المتعلقة بالوباء (الأناضول)

20:00- تسجيل 153 إصابة جديدة في الجزائر

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأحد 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 51 ألفا و67 منذ اكتشاف أول حالة إصابة نهاية فبراير/شباط الماضي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الايجاز الصحفي اليومي، تسجيل 3 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 1711.

19:10- عدد الوفيات عالميا يتجاوز المليون

تخطى مساء الأحد إجمالي عدد وفيات كورونا حول العالم عتبة المليون شخص، وبلغ إجمالي وفيات الفيروس حول العالم مليونًا و175 حالة، في حين ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و169 ألفا و393.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم في وفيات كورونا، بـ209 آلاف و230 وفاة، تليها البرازيل بـ141 ألفًا و441، ثم الهند بـ94 ألفًا و971.

18:45- المظاهرات تعم مدريد احتجاجا على توسيع الإغلاق الجزئي

نزل متظاهرون إلى شوارع مدريد الأحد احتجاجا على توسيع نطاق إغلاق جزئي ليشمل المزيد من الأحياء في منطقة العاصمة الإسبانية؛ في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويخضع نحو 850 ألف شخص في المناطق الشعبية بضواحي جنوب مدريد منذ 21 أيلول/سبتمبر الجاري لعزل في أحيائهم، ولا يمكنهم المغادرة إلا للعمل أو المدرسة أو لأسباب طبية، رغم أنهم قادرون على التنقل بحرية ضمن مناطقهم.

وبلغت حصيلة الوفيات بوباء كوفيد-19 في إسبانيا أكثر من 31 ألفا من أصل 700 ألف إصابة على المستوى الوطني منذ بدء انتشار الفيروس، وهي أعلى نسبة إصابات في الاتحاد الأوروبي.

17:50- أكثر من 42 ألف وفاة بكورونا في المملكة المتحدة

وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 431 ألفا و817 حالة، حتى اليوم الأحد، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 42 ألفا و60، ومرّ نحو 34 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

تحذيرات في فرنسا من أنها ستواجه تفشيا لفيروس كورونا يستمر شهورا (رويترز)

17:25- هولندا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية

أظهرت بيانات نشرتها السلطات الصحية في هولندا أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد سجل رقما قياسيا اليوم الأحد؛ إذ بلغ 2995 إصابة.

وكان الرقم القياسي السابق يوم الجمعة عندما رصدت السلطات 2777 حالة، في حين تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة 100 ألف، وسجلت السلطات الصحية 8 وفيات، ليرتفع العد الإجمالي إلى 6374 وفاة.

16:30 – وزير الصحة الإسباني يطالب بتشديد الإجراءات لمواجهة الوباء

طالب وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا الحكومة الإقليمية لمدريد بتشديد الإجراءات لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في ظل تفاقم الخلاف حول كيفية مواجهة الفيروس.

وكتب إيلا تغريدة قال فيها “من موقع أقصى درجات الإخلاص المؤسسي، أطالبهم بمراجعة الإجراءات المعلن عنها واتباع توصيات العلماء وخبراء الصحة“.

ويريد إيلا أن تفرض السلطات الإقليمية إغلاقا على العاصمة بأكملها، في حين يريد مسؤولو مدريد تقييد الحركة في المناطق التي تسجل أعلى حالات إصابة.

15:55- فريق بوجون شتشتين البولندي يكشف عن عشرات الإصابات بصفوفه

أعلن نادي بوجون شتشتين البولندي لكرة القدم -في بيان اليوم الأحد- أن 30 لاعبا وعاملا في الفريق أصيبوا بفيروس كورونا، وذكر أن من بين المصابين 21 لاعبا واثنين من الجهاز التدريبي.

وأجريت عشرات الاختبارات بين موظفي النادي المنافس بالدوري البولندي الممتاز أمس الأول الجمعة، بعد ظهور أعراض تشبه الإنفلونزا على العديد من اللاعبين مطلع هذا الأسبوع، وقال النادي إن المصابين يعزلون أنفسهم في منازلهم.

15:45- ليبيا تسجل 21 وفاة

أعلنت ليبيا اليوم الأحد تسجيل 21 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا بتسجيل 21 وفاة و536 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 296.

وأوضح المركز (حكومي) في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 32 ألفا و364؛ بينها 520 وفاة، و18 ألفا و128 متعافيا.

15:15- الكويت ترصد 4 وفيات جراء كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4 وفيات و345 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 718، وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 103 ألفا و544؛ منها 601 وفاة، و94 ألفا و929 متعافيا.

الأراضي الفلسطينية تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات (رويترز)

14:50- تسجيل 9 وفيات بين الفلسطينيين ونقص حاد في مواد الفحص

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات في أحدث بياناتها، كما أكدت وجود نقص في مواد فحص الفيروس.

وقالت الكيلة -في بيان صحفي- إن مدينة القدس سجلت خلال اليومين الماضيين 170 إصابة، في حين سجلت محافظة الخليل العدد الأعلى من إصابات اليوم بإجمالي 119 إصابة، تلتها محافظة نابلس بواقع 83 إصابة، وسجل قطاع غزة 66 إصابة، وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة -في بيان منفصل- إن هناك نقصا حادا في مواد الفحص للكشف عن فيروس كورونا، وذلك "نظرًا لإتلاف كمية كبيرة من المواد المخبرية بسبب تخزينها غير الملائم قبل وصولها إلى وزارة الصحة نتيجة التأخير في تنسيق دخولها".

وتحتاج المواد التي تدخل الأراضي الفلسطينية من دول أخرى المرور عبر نقاط الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل.

14:30 – أعداد الوفيات في العالم تناهز المليون

قال موقع ورلد ميتر المتخصص برصد إحصاءات تفشي وباء كورونا المستجد في دول العالم، إن أعداد المصابين بلغت 33 مليونا و96 ألفا و436 إصابة.

وبحسب الموقع ذاته فقد بلغ عدد الوفيات 999 ألفا و414 وفاة، بينما بلغت أعداد المتعافين 24 مليونا و445 ألفا و436 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم مسجلة 7 ملايين و287 ألفا و593 إصابة، تليها الهند (5 ملايين و996 ألفا و823)، ثم البرازيل (4 ملايين و718 ألفا و115).

14:00 – نحو 3900 إصابة جديدة بإندونيسيا

سجلت إندونيسيا 3874 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع الإجمالي إلى 275 ألفا و213 إصابة، طبقا لما ذكره فريق العمل الخاص بمواجهة فيروس كورونا في إندونيسيا.

وبلغت حصيلة الوفيات 10 آلاف و386، حيث توفي 78 شخصا بسبب المرض في الساعات الـ24 الماضية.

13:30 – طوكيو تسجل 144 إصابة جديدة

أكدت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" (NHK) اليوم.

وتراوحت أعمار المصابين بين أقل من 10 سنوات إلى أكثر من 90 عاما.

وتجاوزت حصيلة الإصابات 100 لليوم الرابع على التوالي، مما يرفع إجمالي المصابين في العاصمة اليابانية إلى 25 ألفا و257.

مطالبة بتمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في إيطاليا (رويترز)

13:00 – وزير إيطالي: تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا أمر حتمي

أعلن وزير في الحكومة الإيطالية أن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في إيطاليا أمر "حتمي لا مفر منه".

وقال وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشيا لصحيفة لا ستامبا: "يجب ألا يكون هناك جدال… سنجري مناقشة في البرلمان، لكن يبدو لي أن التمديد أمر حتمي".

وأعلنت الحكومة لأول مرة حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة الوباء أواخر يناير/كانون الثاني، وفي أواخر يوليو/تموز مددتها حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

12:45 – منظمة الصحة تحذّر من زيادة كبيرة في الوفيات

حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا من زيادة كبيرة في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، إذ تتوقع أن تصل إلى مليون وفاة الأسبوع المقبل.

وقال منسق المساعدات الطارئة في المنظمة مايك رايان -قبل يومين في جنيف- إن "وفاة مليوني شخص بسبب الوباء أمر لا يمكن تصوره، لكنه ليس مستحيلا".

وقال إنه يمكن تجنب حدوث هذه الزيادة الكبيرة من خلال تدابير صارمة في جميع أنحاء العالم، مثل النظافة وارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد والفحوص ومراعاة التواصل وغيرها.

13:00 – لبنان.. إصابة النائب جبران باسيل

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب اللبناني جبران باسيل، إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في البيان أن الوزير السابق وصهر الرئيس ميشال عون "اكتشف البارحة أنه مصاب بفيروس كورونا، وقد استكمل كل الفحوص اللازمة بعد منتصف ليل أمس، ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا".

12:30 – ألمانيا.. دعوات لتوسيع نطاق ارتداء الكمامات

دعا اتحاد المدن والبلديات بألمانيا إلى توسيع نطاق فرض ارتداء الكمامات في البلاد، في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك بينما تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التشاور بعد غد الثلاثاء مع الولايات الاتحادية، بشأن إجراءات التصدي لتزايد أعداد الإصابة بالفيروس.

11:30 – نحو 3000 إصابة جديدة في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 2995 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و60 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة إلى 304 آلاف و226 إصابة، بينما زادت الوفيات إلى 5344.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من كوفيد-19 زاد بعد شفاء 19 ألفا و630 مريضا، مما يرفع عدد المتعافين إلى 252 ألفا و510 متعافين.

روسيا تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات (رويترز)

11:15 – روسيا تسجل أعلى حصيلة منذ 20 يونيو

قال فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إن العدد اليومي للإصابات الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 يونيو/حزيران الماضي، مسجلا 7867 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و154 ألفا و438 إصابة.

وفي موسكو وحدها، رُصدت 2016 إصابة، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحالات في العاصمة حاجز الألفين منذ 2 يونيو/حزيران.

وسُجلت 99 وفاة جديدة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي حالات الوفاة الرسمي إلى 20 ألفا و324 إصابة.

11:00 – 5723 إصابة بإسرائيل وتوقعات بارتفاع وتيرة تفشي الوباء

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 5723 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسط توقعات بتزايد معدل الإصابات خلال ما يعرف بـ"يوم الغفران" الذي يحل بعد ساعات.

وإجمالا، ارتفع عدد المصابين بالوباء في إسرائيل منذ ظهوره في فبراير/شباط الماضي إلى 229 ألفا و148، من بينهم 1439 وفاة.

10:45 – نحو ألفي إصابة بالتشيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك أن البلاد سجلت 1985 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، و9 وفيات ناجمة عن المرض.

وهذا العدد أقل بمقدار الثلث تقريبا من عدد حالات العدوى الجديدة يوم الجمعة، لكن التشيك تجري عددا أقل من الفحوص خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكانت البلاد قد سجلت 2044 إصابة يوم السبت في الأسبوع الماضي.

تونس تسجل ارتفاعا بوتيرة الوفيات (الأناضول)

10:45 – تونس تسجل 16 وفاة ونحو 800 إصابة

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 16 وفاة و786 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول، ليرتفع العدد الجملي للإصابات فيها إلى 15 ألفا و178 إصابة و207 وفيات منذ انتشار الفيروس في البلاد.

10:15 – قطاع غزة يعلن تسجيل وفاتين و66 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة مواطنتين وتسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات القطاع.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إنها سجلت تعافي 115 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، بينما ارتفع إجمالي الإصابات في القطاع منذ مارس/آذار الماضي إلى 2791 إصابة.

ولاية فكتوريا الأسترالية ستسرّع وتيرة تخفيف قيود التباعد الاجتماعي مع تباطؤ الإصابات (غيتي)

08:45 – ولاية فكتوريا الأسترالية تخفف القيود مع تراجع الإصابات

قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية دانييل أندروز إن الولاية -التي تعد مركز تفشي كوفيد-19 في أستراليا- ستسرّع وتيرة تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، مع تباطؤ إصابات المرض لأقل من 20 حالة في اليوم.

وسجّلت فيكتوريا -كبرى ولايات أستراليا من حيث عدد السكان- 16 إصابة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفرض الولاية على سكان عاصمتها ملبورن البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة، تدابير عزل عام تعتبر من الأشد في العالم، منذ أوائل أغسطس/آب الماضي.

07:30 – كوريا الجنوبية تسجل 95 إصابة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 23 ألفا و611 حالة.

وذكرت الوكالة أن 73 حالة كانت بسبب انتقال العدوى محليا، علاوة على 22 حالة وافدة من الخارج.

06:00 – إصابات كورونا في كولومبيا تتجاوز 800 ألف حالة

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كولومبيا 800 ألف يوم السبت، وذلك بعد يوم واحد من تجاوز عدد الوفيات بالفيروس 25 ألفا، عقب إعادة فتح البلاد قبل نحو شهر بعد عزل عام مطول.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل كولومبيا 806 آلاف و38 إصابة مؤكدة بالفيروس، إضافة إلى 25 ألفا و296 وفاة تم الإبلاغ عنها.

05:45 – طبيب فرنسي بارز يحذّر من انهيار النظام الصحي

حذرت شخصية طبية بارزة في فرنسا الأحد من أن البلاد ستواجه تفشيا لفيروس كورونا يستمر شهورا، ويستنفد نظامها الصحي في حال لم يتغير شيء.

وقال رئيس اللجنة الوطنية في نقابة الأطباء باتريك بويت لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش" إن "الموجة الثانية آتية بأسرع مما اعتقدنا".

وتواجه الإجراءات الجديدة التي فرضت في فرنسا للحد من انتشار الفيروس في المناطق الأكثر تضررا -وبينها مدينتا مرسيليا وباريس- احتجاجات شعبية.

04:35 – الصين تسجل 14 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 14 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي بالصين 85 ألفا و351 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

03:40 – ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في المكسيك

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 726 ألفا و431 حالة يوم السبت، بالإضافة إلى 76 ألفا و243 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات تسجيل 5573 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 399 حالة وفاة يوم الجمعة، ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.

02:30 – ولاية نيويورك تسجل أكثر من ألف إصابة

شهدت ولاية نيويورك، التي كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تخطي عدد الإصابات حاجز الألف في يوم واحد، لأول مرة منذ 5 يونيو/حزيران، وفق إحصاءات نشرها مكتب الحاكم أندرو كومو.

وقال كومو في تغريدة "من بين الفحوص وعددها 99 ألفا و953، التي أجريت الجمعة، فإن 1005 جاءت إيجابية".

وبالإجمال فقد شهد الوضع الصحي في ولاية نيويورك تحسنا منذ بلوغ أزمة الفيروس ذروتها في الربيع الماضي.

01:35 – عدد الإصابات في البرازيل يتجاوز 4.7 ملايين

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 28 ألفا و378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى 869 حالة وفاة بسبب المرض.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 ملايين حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141 ألفا و406.

01:00- مصر تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة خلال يوم السبت.

وقال بيان للوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء يوم السبت، هو 102736 حالة، من ضمنهم 94 ألفا و374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.

00:30 – حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة تتجاوز 7.2 ملايين

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لتبلغ ٧ ملايين و282 ألفا و774 بحسب موقع ورلد ميتر، كما سجلت البلاد 209 آلاف و110 وفيات، وهي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

كما أظهر إحصاء لوكالة رويترز تسجيل ٤ ولايات بالغرب الأوسط الأميركي زيادات قياسية بفيروس كورونا السبت، في ظل ارتفاع عدد الإصابات على مستوى البلاد للأسبوع الثاني على التوالي، وهي مينيسوتا ومونتانا وساوث داكوتا وويسكونسن.

إصابات فيروس كورونا في الأرجنتين اقتربت من تخطي حاجز 700 ألف (رويترز)

00:15 – الأرجنتين تدخل قائمة أعلى 5 دول متضررة من الوباء عالميا

أظهرت بيانات لوكالة رويترز أن إصابات فيروس كورونا في الأرجنتين اقتربت من تخطي حاجز 700 ألف يوم السبت، لتدخل البلاد ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا من حيث الإصابات والوفيات، رغم ٧ أشهر من الحجر الصحي الذي ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الواهن بالفعل.

وسجلت البلاد معدل زيادة استمر 7 أيام بمتوسط 11 ألف إصابة جديدة يوميا، لتأتي بذلك بعد الهند والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل، وجميعها دول لديها تعداد سكاني أعلى منها بكثير.

وكان مسؤولو الصحة قد سجلوا أمس الجمعة 691 ألفا و235 إصابة منذ مارس/آذار إلى جانب 15 ألفا و208 وفيات.

00:05 – دعوات في فرنسا إلى فرض إغلاق وطني قبل أعياد الميلاد

دعا اقتصاديان حائزان على جائزة نوبل الحكومة الفرنسية إلى دراسة فرض إغلاق على المستوى الوطني، كي يتسنى إقامة الاحتفالات العائلية بعيد الميلاد مع تقليل مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد.

وكتب أبهيجيت بانيرجي وإستير دوفلو في مقال رأي في صحيفة لوموند اليومية أن هذا الخيار "الواضح والموحد والشفاف" من شأنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بالعدوى بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفًا، بمن فيهم كبار السن.

واقترح الزوجان اللذان فازا بجائزة نوبل معًا في عام 2019 عن عملهما في الحد من الفقر، "إغلاقا على مستوى البلاد خلال الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول".

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