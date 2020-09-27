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وزير خارجية قطر يشيد بالكويت وبأميرها ومساعيه لحل الأزمة الخليجية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الجزيرة)
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الجزيرة)
27/9/2020

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مكانة عظيمة في قلب كل مواطن قطري.

وأشاد المسؤول القطري -في مداخلة عبر برنامج "ماذا بعد" في تلفزيون الكويت- بدور أمير الكويت في محاولة حل الأزمة الخليجية، وقال "وجدنا سموه في بداية الأزمة الخليجية في 2017 يسافر من دولة إلى أخرى في محاولة لرأب الصدع، واستمر التزامه بهذه الجهود حتى اليوم من أجل رأب الصدع وإعادة اللحمة إلى البيت الخليجي".

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن دولة قطر حكومة وشعبا، تثمّن جهود أمير الكويت وتثمّن جهود دولة الكويت، ليس فقط في المساهمة في حل الأزمة الخليجية بل في حل الأزمات الأخرى.

كما أشاد بمواقف الكويت المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على دولته من خلال الحل العادل.

وتحدث الوزير عن تكريم أمير الكويت بوسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، وهنأ الشعب الكويتي والقطري والخليجي بهذا التكريم.

وأضاف أن التكريم "مستحق وتتويج لسلسلة حافلة من الإنجازات، بعد تتويج سموه قائدا للعمل الإنساني في العام 2014".

ولفت الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن أمير الكويت عرف بالسياسة العقلانية التي أدار بها دفة السياسة الخارجية الكويتية، ثم الحكم في الكويت.

وأشار إلى أن لدولة الكويت مكانة كبيرة ومرموقة بين الأمم بفضل أياديها البيضاء الممتدة لدول العالم كافة.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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