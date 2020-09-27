البث الحي
أخبار

ترامب يرشح القاضية باريت للمحكمة العليا وبايدن يدعو لعدم التصديق على تعيينها

ترامب وصف باريت بأنها من ألمع العقول القانونية في الولايات المتحدة (رويترز)
ترامب وصف باريت بأنها من ألمع العقول القانونية في الولايات المتحدة (رويترز)
26/9/2020

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم ترشيح القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوا بالمحكمة العليا، ليطلق بذلك معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل ٥ أسابيع ونصف على الانتخابات الرئاسية.

وظهرت باريت في البيت الأبيض مع ترامب خلال البيان، ووصفها القاضية بأنها "أحد أفضل العقول القانونية تألقا وموهبة في أمتنا".

وقد اختار ترامب باريت لخلافة القاضية الليبرالية الراحلة روث بادر غينسبوغ، التي توفيت في 18 سبتمبر/أيلول الحالي عن عمر ناهز 87 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس.

ومصادقة الجمهوريين على تعيين باريت شبه محسومة، وهي ستمكّن ترامب من إمالة الدفة في المحكمة العليا إلى اليمين قبيل انتخابات رئاسية محمومة يسعى فيها للفوز بولاية ثانية.

بايدن دعا مجلس الشيوخ إلى عدم البت في هذا المنصب الشاغر (رويترز)

بايدن يدعو لعدم المصادقة

في المقابل، دعا المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن مجلس الشيوخ إلى عدم المصادقة على تعيين القاضية باريت في المحكمة العليا قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاء في بيان أصدره بايدن بعد دقائق على إعلان ترامب اختيار باريت للمنصب أن "مجلس الشيوخ يجب ألا يبت في هذا المنصب الشاغر ما لم يختر الأميركيون رئيسهم الجديد والكونغرس المقبل".

وتعمل باريت قاضية في محكمة استئناف فدرالية في شيكاغو، ووصولها للمحكمة العليا يعني أنها ستكون المرأة المحافظة الوحيدة في قمة الهرم القضائي، ذلك أن القاضيتين الأخريين، إيلينا كاغان وسونيا سوتومايور، كلتاهما تقدميتان، وعينهما الرئيس السابق باراك أوباما.

وحصلت على شهادتها في القانون من جامعة نوتردام في ولاية إنديانا، حيث كانت محررة للمجلة القانونية، وتخرجت على رأس صفها الدراسي.

وفي المجالات القانونية أعربت عن آراء عكست تأثرها بالقيم الدينية التقليدية، وفق منتقديها.

وكان الرئيس ترامب عين إيمي باريت قاضية في المحكمة الاستئنافية الفدرالية في شيكاغو قبل 3 أعوام، وقد ألمح مؤخرا إلى أنها خياره المفضل لسد الفراغ الحالي في المحكمة العليا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ترامب يكشف مرشحه للمحكمة العليا نهاية الأسبوع وجثمان القاضية الراحلة سيسجى بالمحكمة ثم مبنى الكونغرس

أعلن الرئيس الأميركي أنه سيكشف عن اسم مرشحه لخلافة القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ في المحكمة العليا نهاية الأسبوع الحالي، مشددا على أنه يجب على مجلس الشيوخ التصويت على التعيين قبل الانتخابات.

المزيد من أخبار

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)