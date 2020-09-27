الصدر يرفض أن يكون العراق مستعمرة وفصائل تتبرأ من استهداف البعثات الدبلوماسية

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رفضه تحول بلاده إلى مستعمرة أجنبية، وقال في تغريدة على تويتر "لن نسمح بأن يكون العراق مستعمرة أجنبية، لا شرقية ولا غربية، دولة عراقية قوية ذات سيادة". من جهتها، واصلت فصائل عراقية مسلحة تبرؤها من الهجمات على المصالح والقوات الأجنبية في البلاد.

وصدرت بيانات من عدة أطراف عراقية مختلفة؛ أبرزها هيئة الحشد الشعبي، وتحالف الفتح النيابية، وحركة النجباء، تتبرأ فيها من الهجمات على المصالح والقوات الأجنبية في البلاد.

وأمس، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الوطني إلى أهمية التنسيق بين القوات الأمنية، بما يضمن حماية البعثات الدبلوماسية والمظاهرات السلمية.

وأشار بيان لمكتب الكاظمي إلى أن الاجتماع ناقش بذل أقصى الجهود لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية، للحفاظ على سمعة العراق دوليا.

من جانبها، دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الخروق الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية في البلاد.

لن نسمح أن يكون العراق مستعمرةً اجنبية .#لا_شرقية_ولا_غربية

دولة عراقية قوية ذات سيادة — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) September 26, 2020

وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في مؤتمر صحفي أمس إن الخروق الأمنية المتكررة ستعرّض سمعة العراق للخطر، وتقلل مكانته في المحافل الدولية.

وأمس الأول، كان رئيسا الوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي أعلنا دعمهما لمقترح تقدم به الصدر للتحقيق في الهجمات المتكررة التي تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتقديم الجناة للعدالة.

ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، ونؤكد ان يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) September 25, 2020

ويعد الصدر من أشد المناوئين للوجود العسكري الأميركي في العراق، إلا أنه يرفض اللجوء إلى العنف لإخراج هذه القوات من البلاد.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء -التي تضم السفارة الأميركية في بغداد، إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجيستية تابعة للتحالف الدولي- إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لا تزال مجهولة.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، من بينها كتائب حزب الله، بالوقوف وراء الهجمات.