البث الحي
أخبار|عراق

الصدر يرفض أن يكون العراق مستعمرة وفصائل تتبرأ من استهداف البعثات الدبلوماسية

الصدر أكد استقلالية العراق ورفض استهداف البعثات الدبلوماسية (رويترز)
الصدر أكد استقلالية العراق ورفض استهداف البعثات الدبلوماسية (رويترز)
27/9/2020

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رفضه تحول بلاده إلى مستعمرة أجنبية، وقال في تغريدة على تويتر "لن نسمح بأن يكون العراق مستعمرة أجنبية، لا شرقية ولا غربية، دولة عراقية قوية ذات سيادة". من جهتها، واصلت فصائل عراقية مسلحة تبرؤها من الهجمات على المصالح والقوات الأجنبية في البلاد.

وصدرت بيانات من عدة أطراف عراقية مختلفة؛ أبرزها هيئة الحشد الشعبي، وتحالف الفتح النيابية، وحركة النجباء، تتبرأ فيها من الهجمات على المصالح والقوات الأجنبية في البلاد.

وأمس، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الوطني إلى أهمية التنسيق بين القوات الأمنية، بما يضمن حماية البعثات الدبلوماسية والمظاهرات السلمية.

وأشار بيان لمكتب الكاظمي إلى أن الاجتماع ناقش بذل أقصى الجهود لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية، للحفاظ على سمعة العراق دوليا.

من جانبها، دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الخروق الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية في البلاد.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في مؤتمر صحفي أمس إن الخروق الأمنية المتكررة ستعرّض سمعة العراق للخطر، وتقلل مكانته في المحافل الدولية.

وأمس الأول، كان رئيسا الوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي أعلنا دعمهما لمقترح تقدم به الصدر للتحقيق في الهجمات المتكررة التي تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتقديم الجناة للعدالة.

ويعد الصدر من أشد المناوئين للوجود العسكري الأميركي في العراق، إلا أنه يرفض اللجوء إلى العنف لإخراج هذه القوات من البلاد.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء -التي تضم السفارة الأميركية في بغداد، إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجيستية تابعة للتحالف الدولي- إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لا تزال مجهولة.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، من بينها كتائب حزب الله، بالوقوف وراء الهجمات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بحجة حماية المدنيين.. حزب الله العراقي يطالب بمغادرة القوات الأميركية محيط السفارة ببغداد

طالبت كتائب حزب الله العراقي اليوم الجمعة بمغادرة القوات الأميركية المنتشرة حول السفارة الأميركية في بغداد، معتبرة أن وجود قوات أجنبية كبيرة بأسلحة ثقيلة بين الأحياء السكنية "غير معقول".

العراق.. الحشد الشعبي يؤكد الالتزام بأوامر الدولة ويدين القصف والاغتيالات والخطف

أكدت هيئة الحشد الشعبي أنها قوة عسكرية عراقية رسمية ملتزمة بجميع الأوامر التي تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس عملها وفق السياقات والقوانين التي تسري على المؤسسات الأمنية العراقية كافة.

واشنطن بوست: هل تدفع تحذيرات بومبيو بغلق السفارة في العراق الكاظمي للانتحار السياسي؟

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وزير الخارجية الأميركي حذر المسؤولين العراقيين من أن واشنطن ستغلق سفارتها ببغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات المليشيات المدعومة إيرانيا على السفارة الأميركية.

المزيد من أخبار

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)