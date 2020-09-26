عضوية المحكمة العليا.. من هي القاضية المحافظة التي يتشبث ترامب بتعيينها؟

كشفت وسائل إعلام أميركية مطلعة أن الرئيس دونالد ترامب اختار القاضية إيمي كوني باريت خلفا لروث بادر غينسبورغ في عضوية المحكمة العليا. وينتظر إعلان الخيار رسميا مساء اليوم في البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا مساء أمس "سنختار شخصا رائعا!" من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل حول خياره الذي يأتي قبل أقل من 40 يوما على الانتخابات الرئاسية.

وسيعلن الرئيس خياره رسميا اليوم عند الساعة 17:00 (الساعة 21:00 ت غ) من البيت الأبيض، ويعتزم انتقاء باريت المعروفة بقناعاتها الدينية المحافظة.

وكان ترامب عين باريت (48 عاما) في الدائرة السابعة من محكمة الاستئناف الأميركية ومقرها شيكاغو عام 2017.

وستأخذ باريت -إن اختيرت- مكان القاضية التقدمية غينسبورغ رمز الدفاع عن حقوق المرأة التي توفيت الأسبوع الماضي جراء إصابتها بمرض السرطان عن عمر 87 عاما.

وباشر ترامب سريعا إجراءات شغل المنصب الشاغر، لكن الديمقراطيين عارضوا ذلك مشددين على ضرورة انتظار الانتخابات الرئاسية تجنبا لهيمنة المحافظين على هذه المؤسسة التي تبت في مسائل جدالية مثل الإجهاض وحق حيازة الأسلحة.

وعبر نشطاء مؤيدون لحق الإجهاض عن قلقهم من أن تساعد باريت، في حال تعيينها بالمحكمة العليا، على إلغاء قرار صدر عام 1973 لتشريع الإجهاض في أنحاء البلاد.

وفي حال تمت المصادقة على خيار ترامب بمجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، سيقتصر وجود الليبراليين في المحكمة العليا على 3 قضاة من أصل 9، وستصبح باريت خامس امرأة تعمل بهذه المحكمة.