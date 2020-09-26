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رئيس البلاد وصفه بالمأساة المروعة.. مقتل العشرات في تحطم طائرة عسكرية أوكرانية

الطائرة العسكرية الأوكرانية تحطمت أثناء هبوطها (رويترز)
الطائرة العسكرية الأوكرانية تحطمت أثناء هبوطها (رويترز)
26/9/2020

قتل 25 شخصا في تحطم طائرة عسكرية شمال شرقي أوكرانيا أمس الجمعة، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحادث بأنه "مأساة مروعة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن عن سقوط طائرة عسكرية من طراز "أنطونوف-26" في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام الأوكراني إنه تم البدء في تحقيقات لكشف ملابسات تحطم الطائرة التابعة للجيش.

وأوضح البيان أن الحادث أسفر عن مقتل 25 شخصا، فضلا عن إصابة شخصين بجروح بالغة.

ووصف أنطون غيراشينكو نائب وزير الداخلية الحادث بأنه "صادم"، وأعلن أن التحقيق جارٍ لتبيان أسبابه.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن الدخان لا يزال يتصاعد من حطام الطائرة.

وكانت الطائرة تقل طلابا من جامعة خاركيف للطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية عند وقوع الحادث بالقرب من المطار العسكري في منطقة تشوجويف الشمالية الشرقية.

وتحطمت الطائرة أثناء هبوطها في تمام الساعة 09:55 مساء بالتوقيت المحلي (18:55 بتوقيت غرينتش).

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحادث بأنه "مأساة مروعة"، مضيفا أنه سينتقل إلى خاركيف اليوم السبت.

وكتب على فيسبوك "نقوم على وجه السرعة بتشكيل لجنة للتحقيق في جميع ملابسات وأسباب المأساة".

المصدر : وكالات

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