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مصر.. حريق هائل في مصنع بمحافظة المنوفية

فرق الإطفاء تواجه ألسنة ضخمة من اللهب (مواقع التواصل)
فرق الإطفاء تواجه ألسنة ضخمة من اللهب (مواقع التواصل)
25/9/2020

اندلع حريق هائل في مصنع للمواد الكيميائية اليوم الجمعة داخل منطقة صناعية بمدينة السادات الواقعة شمال غرب القاهرة -تتبع لمحافظة المنوفية- مثيرا الرعب بين أهالي المنطقة بسبب دوي انفجارات نجمت عنه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن سلطات الحماية المدنية دفعت بـ 15 من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة.

وذكر الإعلام المحلي أن التقارير الأولية تفيد بأن الحريق لم يسفر عن إصابات.

 

 

المصدر : الإعلام المصري + خدمة سند

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