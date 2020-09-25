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تخللها اعتقال العشرات.. الاحتجاجات المناهضة للعنصرية تتواصل بعدة مدن أميركية

مئات المتظاهرين طالبوا بتحقيق العدالة في قضية مقتل بريونا تايلور (غيتي)
مئات المتظاهرين طالبوا بتحقيق العدالة في قضية مقتل بريونا تايلور (غيتي)
25/9/2020

تواصلت المسيرات الاحتجاجية المناهضة للعنصرية في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية، بعد يوم من إصابة شرطييْن اثنين بالرصاص خلال احتجاجات أشعلها قرار هيئة محلفين عدم توجيه اتهامات بالقتل ضد ضباط شاركوا في مداهمة قتلت فيها بريونا تايلور، وهي امرأة سوداء كانت تعمل في المجال الطبي.

وقال روبرت شرودر قائد شرطة لويفيل إنه يتوقع استمرار الاحتجاجات عدة أيام، وتم تمديد حظر التجول الليلي حتى مطلع الأسبوع القادم.

وقال إنه تم احتجاز مشتبه به في الحادث ضمن 127 اعتقلوا خلال المظاهرات، معظمهم بسبب انتهاك حظر التجول أو عصيان أوامر التفرق.

وعاد مئات المتظاهرين إلى شوارع لويفيل وهي أكبر مدينة في كنتاكي- مساء الخميس، ولوح الكثيرون بقبضتهم في الهواء وهم يهتفون "لا سلام بدون عدالة".

وكانت الاحتجاجات قد بدأت يوم الأربعاء بعد قليل من قرار هيئة المحلفين بعدم توجيه اتهامات بالقتل لأي من ضباط الشرطة البيض الثلاثة الذين أطلقوا معا 32 رصاصة عند مداهمة شقة تايلور.

وأعلن المحامي العام لولاية كنتاكي دانيال كاميرون قرار هيئة المحلفين الكبرى في لويفيل بعدم محاكمة الضباط الذين أطلقوا النار في شقة تايلور في 13 من مارس/آذار الماضي، لأن استخدامهم القوة خلال المداهمة كان مبررا.

المتظاهرون واصلوا احتجاجاتهم رغم تمديد حظر التجول الليلي (غيتي)

وقتلت تايلور (26 عاما) أمام صديقها الذي كان مسلحا بعد منتصف الليل داخل شقتها بعدما اقتحم الضباط المكان ومعهم مذكرة تفتيش.

وقال صديقها كينيث ووكر إنه أطلق عيارا تحذيريا، لأنه كان يخشى أن يكون ذلك عملا إجراميا، ولم يسمع أفراد الشرطة.

كما شهدت مدينتا نيويورك وفيلادلفيا ليلة ثانية من الاحتجاجات يوم الخميس، وذلك في إطار حملة احتجاجات مستمرة في البلاد ضد وحشية الشرطة والعنصرية تحت شعار "حياة السود مهمة".

وشهدت مدينة نيويورك مظاهرات متفرقة للمطالبة بالعدالة لبريونا تايلور، وتجمع نحو 200 متظاهر قبالة النصب التذكاري لجورج واشنطن في ميدان يونيون سكوير، قبل أن يتحركوا في مسيرة باتجاه مسكن مدير شرطة نيويورك.

وردد المتظاهرون هتافات تتضامن مع السود وتطالب بخفض تمويل الشرطة، وتدعو إلى التصدي لما يعتبرونها انتهاكات ممنهجة ضد السود.

ونظم أكثر من 300 شخص وقفة احتجاجية في حديقة ميكارين بارك بحي بروكلين، كما شهدت المدينة وقفات ومسيرات أخرى احتجاجا على الحكم القضائي في قضية بريونا تايلور.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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