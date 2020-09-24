كورونا اليوم.. الخريف يهدد بموجة جديدة للمرض ودعوات أوروبية للشفافية والالتزام بالإجراءات الاحترازية

حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من موجة جديدة لفيروس كورونا خلال فصل الخريف، في حين دعت المستشارة الألمانية دول العالم للالتزام بالشفافية فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية في مواجهة أزمة كورونا.

بدوره، حذر المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والمفوضية الأوروبية اليوم الخميس من عدم احترام إجراءات احتواء فيروس كورونا والإنفاذ الهزيل لها، وسط زيادة العدوى في أنحاء القارة.

وفي الولايات المتحدة، تقدم 870 ألف شخص بطلب للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكان موقع ورلد ميتر -المتخصص في رصد ضحايا فيروس كورونا حول العالم- أفاد بارتفاع عدد الإصابات اليوم إلى أكثر من 32 مليونا، في حين تباينت إجراءات الدول بين تشديد العزل وتخفيفه، وسط أنباء عن استمرار العمل في شركات مختلفة من العالم على اللقاح.

ووفق ورلد ميتر، فقد سُجل 32 مليونا و124 ألفا و740 مصابا حول العالم، في حين ما زالت الولايات المتحدة متصدرة قائمة الدول المتضررة، مع اقتراب عدد المصابين فيها من 7 ملايين إصابة، تليها الهند بأكثر من 5 ملايين و600 ألف، ثم البرازيل بأكثر من 4 ملايين و600 ألف مصاب.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

22:07- المملكة المتحدة تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة، مما يحطم الرقم القياسي المسجل في ذروة تفشي الموجة الأولى.

وقال بيان تلقته وكالة بلومبيرغ للأنباء من هيئة الصحة العامة في إنجلترا عبر البريد الإلكتروني، إنه تم تسجيل 6634 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقالت المديرة الطبية بالهيئة إيفون دويل إن معدلات الإصابات آخذة في الارتفاع لدى جميع الفئات العمرية، ونحن ما زلنا نرى ارتفاعا في معدلات الدخول إلى المستشفيات والرعاية الحرجة.

22:00- لبنان.. إصابات كورونا تتجاوز 32 ألفا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان اليوم الخميس إلى أكثر من 32 ألف حالة بعد تسجيل 1027 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 329 حالة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت يوم 15 مارس/آذار الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.

21:50- إسرائيل تحرم الأسرى الفلسطينيين من الرعاية الصحية

قالت مؤسسة حقوقية دولية اليوم الخميس إن إسرائيل تتعمد حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجونها من الرعاية الصحية، وتعرّضهم لمخاطر صحية لا سيما خلال أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وذكرت منظمة "إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان" في تقرير لها، أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون في ظروف سيئة داخل السجون الإسرائيلية، ويواجهون أشكالًا مختلفة من المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك التعذيب والاكتظاظ والعزل الانفرادي.

وقالت رشا كالوتي الباحثة في سياسات الصحة لدى إمباكت الدولية إن الأمراض تنتشر بشكل كبير بين الأسرى الفلسطينيين نتيجة الإهمال الطبي ومنع الرعاية الصحية، مشيرةً إلى أنه عادةً ما يُصاب الأسرى بالتهابات الجهاز التنفسي والإسهال وفقر الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي.

20:18- بريطانيا.. دعم حكومي للعمال والشركات المتضررة

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس تقديم المزيد من الدعم للعمال والشركات المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، في ظل تزايد الانتقادات لتعامل الحكومة مع الجائحة.

وقال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إن الحكومة ستدعم "الوظائف القابلة للبقاء" في الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل عبر دفع ثلثي أجر العامل.

20:13- العراق يعلق رحلاته الجوية إلى إيران

أعلنت وزارة النقل العراقية تعليق رحلات شركة الخطوط الجوية المتجهة إلى إيران لمدة أسبوعين بطلب من طهرن إثر تفشي فيروس كورونا.

جاستن ترودو دعا الكنديين للالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا (رويترز)

20:10- ترودو يحذر من موجدة جديدة في فصل الخريف

وحذر رئيس الوزراء الكندي الكنديين من أن البلاد في مفترق جهود للتصدي لجائحة كورونا، مشددا على أن الوضع في فصل الخريف الحالي سيكون أسوأ مما كان عليه مع بداية الجائحة.

وأشار زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في البلاد إلى ارتفاع عدد حالات كورونا في عدد من المقاطعات، وحذر من أن الوضع سيكون خلال فصل الخريف أسوأ ممّا كان عليه في بداية الجائحة، داعيا المواطنين إلى مضاعفة الجهود لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات والعمل على خفضها.

19:32- عمان.. 568 إصابة و10 وفيات

أعلن وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي تسجيل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة إلى أكثر من 95 ألف حالة، وإجمالي عدد الوفيات إلى 885.

وقال -خلال المؤتمر الصحفي 16 للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا- إن العامل الأساسي في ارتفاع عدد الحالات جاء بسبب عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

19:17- البرتغال تمدد إجراءات مواجهة كورونا

أعلنت حكومة البرتغال اليوم الخميس تمديد الإجراءات التي اتخذتها لكبح تفشي وباء فيروس كورونا حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول على الأقل، مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بالفيروس؛ مما يزيد قلق السلطات في البلاد.

وتشمل الإجراءات الحكومية منع التجمعات التي تزيد على 10 أشخاص، إضافة إلى حظر إقامة المهرجانات والفعاليات المماثلة حتى نهاية العام.

18:52- موسكو تسجل 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا الروسي تسجيل العاصمة الروسية موسكو 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية منذ 23 يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف المركز أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في موسكو تجاوز 280 ألفًا، تعافى منهم 241 ألفًا، بينما تُوفي 5115 شخصًا.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (الأوروبية)

17:22- ميركل تدعو إلى الشفافية في مواجهة كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إلى الالتزام بالشفافية فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية في مواجهة أزمة كورونا.

وقالت ميركل -في كلمة عبر الفيديو خلال قمة افتراضية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة- "يرتكز عملنا السياسي على بحث علمي وحقائق يجب أن يتم توصيلها للرأي العام بشكل يمكن فهمه واستيعابه، من أجل مواجهة التضليل ونظريات المؤامرة واستخلاص نتائج خطيرة منها".

16:57- العراق يسجل 4471 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 4471 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنه سُجل 45 وفاة، بالإضافة إلى 3773 حالة شفاء.

16:57-أميركا.. 870 ألف طلب إعانة بطالة خلال أسبوع

قالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن نحو 870 ألف شخص تقدموا بطلب للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بارتفاع بواقع 4 آلاف طلب مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وكانت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية قد بلغت 6 ملايين طلب في ذروة تفشي فيروس كورونا في مارس/آذار الماضي.

يشار إلى أن معدل البطالة يبلغ حاليا نحو 6.8% مقارنة بـ 5.3% في فبرير/شباط الماضي قبل تفشي فيروس كورونا.

تحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا في عدد الإصابات بفيروس كورونا (رويترز)

16:55- احتجاج في أثينا على العودة غير الآمنة للمدارس

خرج عدة مئات من الطلاب والمدرسين في مسيرة في أرجاء وسط أثينا احتجاجا على ما وصفوها بالعودة غير الآمنة للمدارس.

وبالرغم من أن وضع الكمامات إلزامي، فإن المحتجين يطالبون بتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية إلى 15 طالبا بدلا من نحو 25، إضافة إلى زيادة أعداد عمال النظافة لإجراء عمليات تطهير متكررة.

وتشهد اليونان مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، إنها سجلت 358 إصابة جديدة مؤكدة و5 وفيات؛ بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

16:50- مدريد تعزز الاستعانة بالجيش والشرطة لمكافحة كورونا

من المقرر أن تطلب حكومة مدريد الإقليمية "بشكل عاجل" إرسال جنود ورجال شرطة وأطباء إضافيين إلى العاصمة الإسبانية؛ بسبب الارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وسوف يتم الاستعانة بأفراد الجيش في أغراض لوجستية؛ كما أن هناك حاجة لقوات شرطة إضافية لفرض القيود؛ أما الأطباء فهم مطلوبون لتوفير الرعاية الطبية، بحسب مقطع فيديو بثته الحكومة المحلية أمس الأربعاء.

وإسبانيا هي الأكثر تضررا من الوباء بين دول أوروبا الغربية، حيث سجلت ما يقرب من 700 ألف إصابة وأكثر من 31 ألف وفاة مرتبطة بالفيروس، وقد سُجل ثُلث الحالات الجديدة حاليا في مدريد.

16:39- أوروبا.. تحذيرات طبية من تجاهل إجراءات احتواء كورونا

حذر المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والمفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، من عدم احترام إجراءات احتواء فيروس كورونا والإنفاذ الهزيل لها وسط زيادة العدوى في أنحاء القارة.

وقالت مديرة المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض، أندريا أمون، إن الدراسات تظهر أن الشباب شعروا أنهم محصنون ضد العدوى؛ لكن من بين كل الحالات الحادة، التي جرى إبلاغ المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض على مدار الأسابيع 4 الماضية، كانت 44% من الإصابات بين الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة.

16:31- إسرائيل.. إغلاق عام بعد ارتفاع معدلات الإصابات

شددت إسرائيل إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19 الخميس مع اقتراب انتهاء الأسبوع الأول من إغلاق تام في البلاد فشل حتى الآن في تخفيض أعلى معدل لانتقال عدوى الفيروس في العالم بحسب عدد السكان.

وتشمل التدابير الجديدة إغلاق غالبية أماكن العمل والأسواق ومزيد من القيود على أداء الصلاة والتجمعات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت متأخر من يوم الخميس، في مستهل اجتماع للحكومة لإقرار التدابير الجديدة "سمعنا في اليومين الأخيرين من خبراء أنه في حال لم نتخذ خطوات فورية قاسية سنصل إلى قعر الهاوية".

16:27- إيران تتوقع موجة ثالثة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز436 ألف حالة، بعد تسجيل 3521 إصابة جديدة.

وصرحت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 25 ألف حالة، بعد تسجيل 175 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن وقوع "موجة ثالثة " من الفيروس في إيران مجرد مسألة وقت، والتي وفقا لخبراء الصحة يمكن أن تكون أسوأ من الموجتين السابقتين.

16:21- إيطاليا.. إجراءات صرامة لمواجهة كورونا

أصبح ارتداء الكمامة إلزاميا في مناطق معينة بإيطاليا، حيث تحاول السلطات المحلية مواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وقررت السلطات فرض إجراءات صارمة تستمر حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تشمل في بعض المناطق إغلاق المدارس.

15:48- فرنسا.. ألف مريض في العناية المركزة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد تخطى الألف للمرة الأولى منذ 8 يونيو/حزيران.

وأضافت الوزارة أن عدد من دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بمرض بكوفيد-19 ارتفع بإضافة 136 مريضا ليصل إلى 5932.

15:45- تونس.. 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية اليوم الخميس- أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 13 ألفا و305 حالات، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 180.

عمال يقومون بتطهير جامع الزيتون في تونس ضمن إجراءات مكافحة كورونا (وكالة الأناضول)

13:39- الإمارات تستأنف إصدار التأشيرات للأجانب ما عدا تصاريح العمل

قالت وسائل إعلام إماراتية إن دولة الإمارات ستستأنف إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداء من اليوم الخميس، وذلك بعد توقف استمر 6 أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان نشرته وسائل الإعلام إن القرار اتخذ في إطار تخفيف القيود السارية لمكافحة مرض "كوفيد-19" وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي.

13:32- النمسا تصدر تحذيرات تجاه دول بينها البحرين والكويت

قالت وزارة الخارجية في النمسا اليوم إن البلاد أصدرت تحذيرات من السفر لدول ومناطق بينها البحرين والكويت، بدءا من الاثنين المقبل، بسبب تفشي "كوفيد-19".

وأضافت الوزارة في بيان إن التحذيرات تشمل العاصمة التشيكية براغ ومناطق في فرنسا تضم باريس والريفييرا الفرنسية، بينما تم رفع تحذير فرض لفترة طويلة على السفر للسويد.

كما شملت التحذيرات السفر إلى أندورا والأرجنتين وكوستاريكا وإسرائيل والمالديف، لكن جرى تقليص تحذير السفر للبرتغال ليقتصر فقط على لشبونة والمنطقة الشمالية.

12:56- الاتحاد الأوروبي يدعو أعضاءه إلى تشديد الإجراءات

دعا الاتحاد الأوروبي الخميس الدول الأعضاء إلى تشديد القيود "على الفور" في مواجهة بؤر جديدة لوباء "كوفيد-19" للتصدي لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس خلال مؤتمر صحفي "على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية مع ظهور أول المؤشرات إلى بؤر جديدة"، مضيفة "قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي".

إعادة فتح قطاع الأعمال في بوليفيا بما فيها المطاعم ودور السينما (الأناضول)

12:24- أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا بإندونيسيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الخميس أن البلاد سجلت 4634 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات بها إلى 262 ألفا و22 حالة.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه إندونيسيا زيادة قياسية يومية في عدد الإصابات بالمرض. وأظهرت البيانات تسجيل 128 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 10 آلاف و105.

12:13- روسيا تسجل 6595 إصابة جديدة بكورونا و149 وفاة

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 6595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد للإصابات المسجلة منذ 12 يوليو/تموز.

وأعلنت السلطات أيضا عن 149 وفاة بالمرض مما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 19 ألفا و948.

12:00- هيئة الطيران العمانية: استئناف الرحلات الدولية اعتبارا من أول أكتوبر

قالت هيئة الطيران المدني العمانية في بيان، اليوم الخميس، إن السلطنة ستستأنف الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين الأول وفقا لإجراءات صارمة؛ لحماية البلاد وطواقم الطيران من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرحلات الداخلية بين العاصمة مسقط ومدينة صلالة ستستأنف أيضا اعتبارا من ذات التاريخ.

عمال مطاعم بإسرائيل يحتجون بكسر الصحون بسبب الإغلاق (رويترز)

11:34- فرض العزل على 2500 طالب في أهم معهد فندقي في لوزان

فُرضَ العزل على نحو 2500 طالب في مدرسة لوزان الفندقية في سويسرا بعد ظهور بؤر تفشّ لفيروس كورونا المستجد في هذا المعهد المرموق، نتيجة تنظيم احتفالات خاصة، حسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وتُعتبر مدرسة لوزان الفندقية التي تأسست عام 1893 أفضل معهد فندقي في العالم، ويتابع طلاب من نحو 100 جنسية دروسهم فيها.

وأوضحت سلطات كانتون فو التي تقع لوزان ضمنها أن "بؤر العدوى المهمة ظهرت على أكثر من مستوى تدريسي، مما جعل من الصعب اعتماد إقفال محدد أكثر" من إجراء عزل الطلاب 2500، ويشكّل هذا الرقم نحو ثلاثة أرباع العدد الإجمالي للطلاب.

11:19 وزير الصحة البريطاني: أقل من 10 آلاف يصابون بفيروس كورونا يوميا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الخميس، إن الحكومة تقدر عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأقل من 10 آلاف، مشيرا إلى أنه أقل بكثير من تقديرات الإصابات في ذروة الوباء.

وأعلنت بريطانيا أمس الأربعاء تسجيل 6178 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو المرض الناجم عن الإصابة بالفيروس.

10:43- قيود جديدة لمكافحة الوباء تثير جدلا في فرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية الأربعاء قيودا جديدة صارمة لمكافحة وباء كوفيد-19 أثارت الذهول والغضب في مرسيليا، مع توسع انتشار الفيروس أيضا في غوادلوب بجزر الأنتيل الفرنسية.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الأربعاء إجراءات صارمة جدا في هاتين المنطقتين اللتين باتتا ضمن "منطقة الإنذار القصوى".

ويؤدي هذا التصنيف إلى إغلاق كامل للحانات والمطاعم اعتبارا من السبت. أما "المؤسسات الأخرى التي تستقبل المواطنين" فستغلق أيضا باستثناء تلك التي تعتمد "نظاما صحيا صارما" مثل المسارح والمتاحف ودور السينما.

10:28- الصحة" بغزة: فقدنا نصف قدراتنا على إجراء فحوصات "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، أن المختبر المركزي التابع لها فقد نصف قدرته على إجراء فحوصات فيروس كورونا.

وبيّنت الوزارة أن المختبر وصل إلى مرحلة خطيرة من نقص المواد المخبرية، حيث فَقَد نحو 50% من قدرته على إجراء الفحوصات.

وأوضحت أن انخفاض قدرة المختبر في إجراء الفحوصات من شأنه أن يؤثر على جهود الفحص والتقصّي ومتابعة المُخالطين، وإجراء المسحات العشوائية، في إطار جهود منع تفشّي الفيروس.

09:37 – دار "متروبوليتان أوبرا" في نيويورك تلغي كل برنامجها لموسم 2020-2021

أعلنت دار "متروبوليتان أوبرا" (Metropolitan Opera) في نيويورك الأربعاء إلغاء كل برنامجها لموسم 2020-2021 بسبب جائحة كوفيد-19، بعدما كانت أرجأت إطلاقه في نهاية ديسمبر/كانون الأول، وهو قرار يخلّف آثارا مالية كبيرة.

واعتبرت الدار بعد التشاور مع السلطات الصحية أن معاودتها نشاطها "لن تكون آمنة" ما دام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لم يُعطَ للسكان على نطاق واسع.

وأوضحت الدار في بيان أصدرته الأربعاء أن السلطات رجّحت أن يستغرق الأمر "ما بين ٥ و٦ أشهر على الأقل" بعد أن يصبح اللقاح متاحا للجميع.

08:55 الصين تخفف شروط دخول الأجانب إلى أراضيها

خففت الصين شروط دخول الأجانب الذين يحملون إقامات معينة إلى أراضيها، في خطوة إضافية نحو عودة السكان العالقين خارج البلاد بسبب وباء كوفيد-19.

وكانت الصين قد أغلقت في نهاية مارس/آذار حدودها أمام الأجانب خشية تسجيل إصابات جديدة وانتقال العدوى من أشخاص آتين من الخارج، في وقت كانت تسيطر فيه على انتشار الوباء عموما.

وإلى جانب بعض الاستثناءات، فإن الأجانب الذين يقيمون عادة في الصين وجدوا أنفسهم حينذاك خارج البلاد دون إمكانية العودة إلى البلاد.

وفي أغسطس/آب سمح لرعايا 36 دولة أوروبية يحملون إقامات سارية المفعول بالعودة. وسيكون عليهم أولا الحصول على تأشيرة دخول جديدة تمنح مجانا.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء أنه بات بإمكان الأجانب الذين يحملون إقامة "مرتبطة بنشاط مهني وسارية الصلاحية الدخول إلى الصين دون طلب تأشيرات دخول جديدة"، لكن لا يزال يتعين الالتزام بحجر صحي لمدة 14 يوما في فندق، لكل الوافدين على الأراضي الصينية.

07:35- اختبارات جونسون آند جونسون

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson)‏ ) الأميركية دخول اختباراتها للقاح لفيروس كورونا المرحلة الثالثة، لتنضم بذلك إلى شركات أخرى دخلت هذه المرحلة.

وفي اختلاف عن بعض اللقاحات الأخرى التي تختبر حالياً، فإن لقاح "جونسون آند جونسون" يتطلب جرعة واحدة فقط لا جرعتين، ولا يحتاج للتخزين في أجواء شديدة البرودة.

يأتي إعلان الشركة الأميركية بعد يوم من بلوغ وفيات كورونا في عموم الولايات المتحدة حاجز الـ٢٠٠ ألف.

06:59- إسرائيل تشدد إجراءات العزل العام

قال موقع "واي نت" (YNet) الإلكتروني الإخباري إن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر اليوم الخميس تشديد إجراءات العزل العام، بعدما عبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن القلق من أن زيادة العدوى تدفع الدولة إلى "حافة الهاوية".

وأعادت إسرائيل فرض إجراءات العزل العام، للمرة الثانية خلال الجائحة، في 18 سبتمبر/أيلول، حيث بلغ عدد حالات الإصابة على مدى الأسبوع الماضي حوالي ٧ آلاف يوميا.

06:40 – أكثر من ألفي إصابة بألمانيا

معهد روبرت كوتش في ألمانيا يوثق وصول عدد الحالات في البلاد إلى 278 ألف حالة بعدما سجلت 2143 حالة جديدة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 9428 بعدما توفي 19 شخصا.

05:30 – آلاف الإصابات بالمكسيك

أفادت بيانات محدثة من وزارة الصحة المكسيكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ أكثر من 710 آلاف، بالإضافة إلى نحو 75 ألف حالة وفاة، وذلك بعدما سجلت السلطات 4786 إصابة جديدة و601 وفاة يوم الأربعاء.

فحص التلاميذ في بيشاور الباكستانية قبل دخولهم المدرسة (رويترز)

03:55 – زيادة طفيفة في الصين

أعلنت السلطات أن البر الرئيسي للصين لم تسجل فيه سوى سبع حالات جديدة، انخفاضًا من 10 حالات سجلت في اليوم السابق، كما أكدت أن جميع الحالات الجديدة هي لقادمين من الخارج.

02:10- مساعدة شركات الطيران

قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو إن إدارة دونالد ترامب ستنظر في اتخاذ إجراء تنفيذي لمساعدة شركات الطيران المتضررة من وباء كورونا.

وقال كودلو للمراسلين في البيت الأبيض "نرغب بشدة في مساعدة شركات الطيران".

01:55- السعي للعثور على لقاح

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يوافق أو لا يوافق على معايير أكثر صرامة قد تصدرها إدارة الغذاء والدواء للحصول على إذن بإنتاج اللقاح، حيث تستعد الإدارة لتوجيه تعليمات تعزز الشفافية، وسط مخاوف لدى الخبراء من أن يتدخل ترامب في قرارات الإدارة.

01:50 – تحسن في أستراليا

أعلنت ولاية فيكتوريا التي تعد بقعة ساخنة لفيروس كورونا في أستراليا عن تسجيل حالتي وفاة و12 حالة إصابة جديدة، مقارنة بخمس وفيات و15 إصابة في اليوم السابق.

01:45- تزايد في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 121 إصابة جديدة و16 وفاة، مقارنة مع 113 إصابة و19 وفاة في اليوم السابق.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى نهاية الأربعاء يتجاوز 102 ألف إصابة و5822 وفاة.

01:30 – مخاوف في كندا

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو إن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت بالفعل في أربع مقاطعات كبيرة، مضيفا "قد يكون الخريف أسوأ بكثير من الربيع".

00:15- عشرات الآلاف في البرازيل

أعلنت البرازيل أنها سجلت يوم الأربعاء 869 وفاة جديدة وأكثر من 33 ألف إصابة جديدة، ليصبح المجموع قريبا من 139 ألف حالة وفاة وأكثر من 4 ملايين و600 ألف إصابة.

وللاطلاع على تطورات وأخبار كورونا أمس يرجى الضغط هنا.