بعد أن وجه لها عبارة عنصرية.. إلهان عمر مخاطبة ترامب: لماذا أنت مهووس بي؟

أثار هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نائبة الكونغرس من الحزب الديمقراطي إلهان عمر بعبارات وُصفت بالعنصرية وذلك خلال مؤتمر انتخابي عقده الرئيس بمدينة "موون تاون شيب" بولاية بنسلفانيا شمال شرقي أميركا ردود فعل واسعة، وقد ردت النائبة على تصريحات ترامب بالقول "لماذا أنت مهووس بي؟".

وكان ترامب قد هاجم أمس العضوة المسلمة بمجلس النواب إلهان عمر أمام حشد من جماهيره ومؤيديه قائلا "هي تُخبرنا ماذا نفعل ببلدنا، هل تفسر لنا هي من أين أتت؟ كيف كانت بلدها… نريد أن نحافظ على بلدنا على الطريقة التي تسير عليها، نحن أفضل بلد على الإطلاق على وجه الأرض، وسنحافظ عليها على هذا النهج، لسنا في حاجة للاشتراكيين، ولا إلى الشيوعيين لإدارة بلادنا".

وقد ردت النائبة عن ولاية مينيسوتا (شمال وسط) إلهان عمر، وهي صومالية الأصل، على تصريحات ترامب قائلة "بداية، هذه بلدي وأنا عضو بالمجلس الذي طعن فيك، ثانيا لقد فررت من الحرب الأهلية وأنا بالثامنة من عمري، لا يُدير طفل بالثامنة من العمر دولة على الرغم من أنك تُديرها كأحدهم"، وذلك في إشارة إلى الحرب الأهلية في الصومال التي حدثت في تسعينيات القرن الماضي.

These cult-like rallies leave me wondering one thing: pic.twitter.com/58VjLl4II0

— Ilhan Omar (@IlhanMN) September 23, 2020