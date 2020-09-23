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قضية مثيرة تشهدها أروقة المحاكم الكندية.. بدء محاكمة عراقي بتهمة خطف ابنته وتركها في بلده

الشرطة الكندية ترجح وجود زهرة مع عائلة والدها في العراق (الصحافة الكندية)
الشرطة الكندية ترجح وجود زهرة مع عائلة والدها في العراق (الصحافة الكندية)
23/9/2020

بدأت محكمة كندية إجراءات محاكمة عراقي بتهمة اختطاف ابنته من كندا وإبقائها مع عائلته في العراق خلال صيف عام 2018، لإبعادها عن والدتها المنفصلة عنه.

وقالت قناة "سي بي سي" (cbc) الكندية في تقرير نشرته الثلاثاء إن زينب مهدي المقيمة في مدينة كالغاري بكندا، لم تر ابنتها زهرة العزاوي "13 عاما" منذ أكثر من سنتين، بعدما أخذها والدها علي العزاوي، وسافر بها لقضاء عطلة في مصر لمدة 3 أشهر في عام 2018، واكتشفت فيما بعد أن ابنتها في العراق وليست بمصر.

وقدمت المدعية العامة مارثا أوكونور تفاصيل الأدلة إلى قاضي المحكمة الإقليمية جريج ستيرلينغ في بيان افتتاحي الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تبدأ زهرة الصف السادس في مدرستها الابتدائية في كندا في سبتمبر/أيلول عام 2018، وكانت حينها في الـ 11 من عمرها.

وبحسب القناة، فإن الأم انفصلت عن زوجها عام 2012 وأكمل طلاقهما في عام 2017، بعدما قالت إن زوجها يسيء إليها جسديا ونفسيا، وطلبت من المحكمة حمايتها.

بعدها بعام، طلب الأب أن يصطحب ابنته زهرة "11 عاما" في رحلة إلى مصر، "تمتد من 16 يونيو/حزيران إلى 5 سبتمبر/أيلول عام 2018″، ووقّعت الأم وثيقة تسمح له بذلك.

ووفقًا للمدعية الكندية، أظهر العزاوي لزوجته السابقة خط سير رحلة طيران، لكن في غضون أسابيع، علمت الأم أن ابنتها كانت في العراق لا مصر.

في البداية، كانت الأم وابنتها على اتصال معا، وتبادل الرسائل النصية، لكن في 5 سبتمبر/أيلول لم تعد زهرة إلى كندا كما كان مقررا.

وفي أبريل/ نيسان 2019، عاد الأب إلى كندا بمفرده من دون ابنته، وتم اعتقاله في مطار تورونتو بيرسون الدولي، وأكد محاميه أن زهرة لا تريد العودة إلى كندا وأن والداها لا يستطيع إجبارها.

وطلبت الشرطة الكندية حينها المساعدة في تحديد مكان زهرة العزاوي.

وخلال جلسات المحكمة، حاول العديد من القضاة وضع شروط على العزاوي في محاولة لتسهيل عودة الطفلة إلى كندا، ولكن جميعها باءت بالفشل. وأطلق سراح العزاوي بكفالة.

وعلى مدار المحاكمة التي تستمر أسبوعين، من المتوقع استدعاء 11 شاهدا من قبل الادعاء.

المصدر : الصحافة الأجنبية

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