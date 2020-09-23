كورونا اليوم.. لقاح روسي جديد وإجراءات احترازية بأوروبا وملاحقة قضائية للحكومة النمساوية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستسجل قريبا لقاحا ثانيا مضادا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي أوروبا قررت عدة دول، على رأسها بريطانيا وإسبانيا وفرنسا، إعادة مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الجائحة.

وفي سياق متصل، يعتزم أكثر من ألف شخص من دول عديدة رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة النمساوية بسبب إصابتهم بالفيروس في منتجع إيشجل الشهير للتزلج.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت، أول أمس الاثنين، أنه تم تسجيل نحو مليوني إصابة في أنحاء العالم في أسبوع واحد حتى 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضحت هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الزيادة بنسبة 6% تعد "العدد الأكبر من الإصابات الذي يسجل على الإطلاق خلال أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء".

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2020، حسب توقيت مكة المكرمة:

22:45- ألمانيا تصنف مناطق في 11 دولة أوروبية بؤرا خطيرة لكورونا

أعلنت الحكومة الألمانية تصنيف مناطق في 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بؤرا خطيرة لوباء كورونا بسبب ارتفاع أعداد الإصابة فيها.

ووفقا للقائمة الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مساء اليوم الأربعاء، تقع هذه المناطق في الدانمارك والبرتغال وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا والتشيك وهولندا وكرواتيا ورومانيا والنمسا والمجر.

وبذلك تصنف القائمة الآن 14 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إما على أنها كلها أو جزء منها بؤرة خطيرة لوباء كورونا.

22:34- فنلندا.. كلاب بوليسية لرصد المصابين بكورونا

لجأ مطار العاصمة الفنلندية هلسنكي إلى استخدام الكلاب البوليسية لرصد الركاب المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة "سكاي" البريطانية عن شركة "فينافيا" المُشغلة للمطار الأربعاء أنها استندت في خطتها على دراسة أجراها باحثون في جامعة هلسنكي وجدت أن الكلاب المُدربة يمكنها رصد فيروس كورونا داخل أجسام المصابين بدرجة يقين تصل إلى 100%.

دول أوروبية تستخدم الكلاب البوليسية لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا (رويترز)

21:47- فرنسا.. إغلاق الحانات مبكرا والحد من التجمعات

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إنه تم وضع العاصمة باريس و10 مدن فرنسية كبيرة أخرى في مستوى "تأهب مرتفع" جديد لمواجهة العدوى بفيروس كورونا، وستشهد فرض قيود جديدة.

وأضاف أنه يجب غلق جميع الحانات في الساعة 10 مساءً على أقصى تقدير اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، كما سيتم إغلاق جميع الصالات الرياضية، ولن يُسمح لأكثر من 10 أشخاص بالتجمع معا في الأماكن العامة.

21:32- الصحة الأميركية: لقاح كورونا سيكون متاحا في أبريل/نيسان 2021

قال مدير المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، إن "حوالي 700 مليون جرعة لقاح ستكون متاحة بحلول أبريل/نيسان القادم".

واتفق مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي اليوم الأربعاء مع الجدول الزمني الذي حدد توفير 700 مليون جرعة بحلول أبريل/نيسان المقبل.

21:32- وفيات كورونا بالفلبين تتجاوز 5 آلاف

قالت الحكومة الفلبينية اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد تجاوز 5 آلاف، كما ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 294 ألفا.

وسجلت وزارة الصحة 44 وفاة إضافية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب كورونا إلى 5091، وحدث حوالي 50% من الوفيات الإضافية في الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب الماضيين، لكن لم يتم تسجيلها إلا الآن.

20:40- المغرب.. تسجيل 2397 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء تسجيل 2397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أكثر من 107 آلاف حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1918 حالة، كما تم تسجيل 2361 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى أكثر من 88 ألف شخص.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الجزيرة)

19:07- بوتين يبشر بلقاح روسي جديد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستسجل قريبا لقاحا ثانيا مضادا لفيروس كورونا.

وقال -في كلمة ألقاها اليوم أمام أعضاء مجلس الاتحاد (الشيوخ) وأوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن "نظام الرعاية الصحية في البلاد مستعد لمواجهة الجائحة، وخاصة بالتزامن مع الارتفاع الموسمي في وتيرة تفشي فيروسات الزكام".

وأشار بوتين إلى تمكن العلماء الروس من تطوير أول لقاح مضاد لوباء كورونا على مستوى العالم -الذي يحمل اسم "سبوتنيك في"- وتم تسجيله في أغسطس/آب الماضي.

18:53- فرنسا تعتزم إعادة الإجراءات الاحترازية

من المتوقع أن تعلن الحكومة الفرنسية اليوم قواعد جديدة لمكافحة ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة جابريل أتال بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، "الوضع يتدهور بشكل أسرع في بعض المناطق، وهناك ضغط كبير على المستشفيات في بعض المناطق".

وكانت الحالات الجديدة المؤكدة أعلى من 10 آلاف لمدة 6 أيام من 7 أيام الماضية، مقارنة بأقل من ألف يوميا الأسابيع التي تلت إغلاقا وطنيا استمر 55 يوما وجرى رفعه في مايو/أيار الماضي.

لوحة إعلانية لمنتجع إيشجل الشهير للتزلج (غيت)

18:46- الآلاف يقاضون الحكومة النمساوية

تواجه الحكومة النمساوية دعاوى قضائية بشأن التعامل المثير للجدل لحالات "كوفيد-19" في منتجع إيشجل الشهير للتزلج، حيث أصيب المئات بفيروس كورونا في وقت سابق هذا العام، مما تسبب في انتشاره بجميع أنحاء القارة العجوز.

ووكل أكثر من ألف شخص من عدة دول، ممن يقولون إنهم أصيبوا بمدينة تيرول أو بالقرب منها، المحامي النمساوي بيتر كولبا المعني بحماية المستهلك باتخاذ إجراءات قانونية نيابة عنهم، حسبما أعلن الأخير خلال مؤتمر صحفي بفيينا اليوم.

ويقول كولبا إن الحكومة والسلطات سمحت لإيشجل بمواصلة العمل عدة أيام أوائل مارس/آذار الماضي، رغم علمهم بأن بعض الأشخاص قد أصيبوا بالفعل بالفيروس في المنتجع المعروف بحفلاته المفعمة بالحيوية.

18:22- أسكتلندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

سجلت أسكتلندا اليوم أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بواقع 486 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت رئيس الوزراء نيكولا ستورجن أنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس، مضيفة أن الأرقام الجديدة تعد مثيرة للقلق. إلا أنها توضح لم اتخذت حكومتها قرارات صارمة بالأمس بهدف السطيرة على تفشي الفيروس، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

ووفق الإجراءات الجديدة، سيحظر على المواطنين بدءا من يوم الجمعة المقبل زيارة بعضهم البعض داخل المنازل.

18:03- الفيروس يلاحق مئات السجناء بلبنان

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل سجن رومية، أكبر سجون لبنان وأكثرها اكتظاظاً، 352 حالة، وفق ما أعلنت قوى الأمن الداخلي الأربعاء، وقد ارتفعت مؤخراً مطالب السجناء بضرورة الحصول على عفو عام مع تفشي الوباء.

وانتشرت على وسائل التواصل خلال الأيام الماضية أشرطة فيديو عدة من داخل السجن تظهر سجناء غاضبين يطالبون القوى السياسية بضرورة التدخل عبر إقرار عفو عام، وهو مطلب طالما دعوا له. وأعلن سجناء أنهم يتوجهون نحو العصيان في حال لم يتم التوصل إلى حل ينقذهم من الوباء.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، أنه من أصل 956 اختباراً، ظهر "وجود 352 حالة إيجابية" وتم نقل 7 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

17:41- العراق يسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات

أعلن العراق اليوم تسجيل 72 وفاة و5052 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 3231 حالة شفاء.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إصابات اليوم تعتبر أعلى حصيلة يومية تم تسجيلها في البلاد منذ فبراير/شباط الماضي.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ نحو 3 أشهر عندما خففت السلطات القيود المفروض للوقاية من الفيروس وعلى رأسها حظر التجوال الشامل، إذ تسجل قرابة 3 آلاف إصابة يوميا.

17:36- بريطانيا تستضيف تجارب "التحدي البشري"

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم أن بريطانيا ستستضيف تجارب سريرية يُصاب خلالها المتطوعون عمدا بفيروس كورونا المستجد لتقييم فعالية اللقاحات التجريبية.

وقال التقرير، الذي نقلته الصحيفة عن مشاركين بالمشروع الذي تموله الحكومة، إن من المتوقع أن تبدأ التجارب في يناير/كانون الثاني في منشأة للحجر الصحي بلندن.

ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا (غيتي)

17:36- هولندا تسجل زيادة قياسية في الإصابات

سجلت هولندا اليوم 2357 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في زيادة يومية قياسية، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة حتى الآن حاجز 100 ألف.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن معهد الصحة الوطني (RIVM) أن معظم الإصابات الجديدة سُجلت في أمستردام (269 إصابة)، روتردام (156 إصابة)، لاهاي (130 إصابة) بحسب ما نقله موقع "داتش نيوز" الإخباري الهولندي.

الأسبوع الماضي، فرضت السلطات تدابير خاصة على 6 مناطق مدرجة على القائمة وتشمل أمستردام (العاصمة) ولاهاي وروتردام، بعد زيادة في أعداد الإصابات المؤكدة، ومن بين تلك التدابير إغلاق الحانات في مواعيد مبكرة.

16:52- العراق.. إصابة وزيرة الهجرة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إصابة الوزيرة إيفان فايق بفيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الوزارة علي عباس -وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية- إن "الفحوصات الطبية أظهرت إصابة وزيرة الهجرة بفيروس كورونا المستجد" لافتا إلى أن حالتها مستقرة وإصابتها بالفيروس خفيفة حتى الآن.

يشار إلى أن الإصابات ب‍فيروس كورونا تزايدت بين المسؤولين والنواب في العراق منذ ظهور الجائحة قبل عدة أشهر.

16:40- وزير خارجية ألمانيا يخضع للحجر الصحي

ذكرت تقارير إعلامية والخارجية الألمانية أن الوزير هايكو ماس خضع للحجر الصحي اليوم بعد أن ثبتت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا، مما أجبره على إلغاء زيارة مقررة إلى الأردن.

وقالت الوزارة إن الفحوص الأولية التي أجريت لماس جاءت سلبية.

يأتي هذا بعد يوم من تأجيل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي بسبب خضوع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للحجر الصحي.

ويسلط الإعلان الضوء على صعوبة استمرار النشاط الدبلوماسي بشكل طبيعي في وقت تستعد أوروبا لموجة ثانية من الإصابات بالفيروس في الخريف.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (رويترز)

16:10- لقاح أميركي يدخل مراحل الاختبار النهائية

دخل اليوم أول لقاح يهدف إلى الحماية من فيروس كورونا بجرعة واحدة مراحل الاختبار النهائية بالولايات المتحدة، في تجربة دولية يشارك فيها ما يصل إلى 60 ألف متطوع.

واللقاح التجريبي -الذي تطوره شركة الأدوية الأميركية العملاقة جونسون آند جونسون- رابع لقاح يدخل تجارب المرحلة الثالثة الكبيرة في البلاد، والتي ستحدد ما إذا كانت اللقاحات فعالة وآمنة، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" بنسختها الإلكترونية.

ووفقا للصحيفة، استثمرت الولايات المتحدة مليارات الدولارات في مجموعة من تقنيات اللقاحات، منها ما يقرب من 1.5 مليار دولار لدعم تطوير لقاح "جونسون آند جونسون" وشراء 100 مليون جرعة مقدما.

16:04- السعودية.. 27 وفاة و561 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4569 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 561 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 331 ألف حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1102 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى أكثر من 313 ألف شخص.

14:57- أونروا.. منحة أوروبية لمواجهة الفيروس

قالت وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم إن الاتحاد الأوروبي قدم لها 30.6 مليون يورو (35.9 مليون دولار) لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بلبنان والقادمين من سوريا.

وأوضحت أونروا أنه، إلى جانب تمويل الخدمات الحيوية، يشمل هذا الدعم الآثار التي أحدثتها أزمة كوفيد-19 على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا المقيمين حاليا في الأردن ولبنان.

الاتحاد الأوروبي دعم أونروا ماليا لمواجهة كورونا (مواقع التواصل)

14:30- أكثر من 5 ملايين إصابة بأوروبا

أُصيب أكثر من 5 ملايين شخص بفيروس كورونا في أوروبا منذ ظهور الوباء بالصين في ديسمبر/كانون الأول، وفق تعداد أعدّته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً لمصادر رسمية اليوم.

وفي المجمل، سجّلت 5 ملايين إصابة بالقارة العجوز من بينها أكثر من 227 ألف وفاة، وسجلت روسيا 1.1 مليون إصابة وقرابة 200 ألف وفاة، تبعتها إسبانيا بـ 682 ألفا و267 إصابة، و30 ألفا و904 حالات وفاة.

وحلت فرنسا ثالثا بـ 502 ألف إصابة منها 31 ألف وفاة، تلتها بريطانيا بأكثر من 403 آلاف إصابة وقرابة 42 ألف وفاة.

13:51- تسجيل 503 إصابات جديدة و3 وفيات بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة خلال الساعات 24 الماضية.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 150 إصابة، تلتها محافظة بيت لحم بواقع 79 حالة كما سجل قطاع غزة 73 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس/آذار الماضي بلغ 47 ألفا و117.

13:14- ماليزيا تسجل 147 إصابة جديدة وثلاث وفيات

سجلت ماليزيا 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 10 آلاف و505.

وسجلت وزارة الصحة أيضا ثلاث حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الجائحة إلى 133 حالة.

11:47- إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت 4465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية في البلاد، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 257 ألفا و388.

وأفادت البيانات بتسجيل 140 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 9977، وهي أعلى حصيلة في منطقة جنوب شرق آسيا.

عدد الوفيات بأميركا تجاوز 200 ألف (وكالة الأناضول)

11:29- شبح كورونا يخيم على الاحتفال بعيد "هالوين" في الولايات المتحدة

سيضطر الأميركيون هذه السنة إلى إبقاء أزياء الأميرات أو بزات "الرجل الوطواط" أو الأقنعة التي تمثل الرئيس دونالد ترامب في خزائنهم، إذ إن السلطات الصحية دعتهم إلى الامتناع عن الاحتفال بعيد "هالوين" الذي يعتبر من أبرز التقاليد في الولايات المتحدة، وإلى البقاء في منازلهم تجنبا لشبح الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودرج ملايين الأولاد الأميركيين على ارتداء الأزياء التنكرية المرعبة إلى حد ما مساء 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، وإلى التجول بها على منازل جيرانهم طلبا للسكاكر، إلا أن جائحة كورونا ستؤثر سلبا على "هالوين" هذه السنة.

10:36- الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا عند أعلى مستوى منذ 13 يوليو/تموز

سجلت روسيا اليوم 6432 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد للإصابات المسجلة منذ 13 يوليو/تموز الماضي.

وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و122 ألفا و241 إصابة، وهو رابع أعلى حصيلة في العالم.

وأعلنت السلطات أيضا عن 150 وفاة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية مما يرفع الإجمالي إلى 19 ألفا و799.

10:22- نتائج سريرية إيجابية لعقار طورته شركة يابانية



أعلنت مجموعة "فوجيفيلم" اليابانية اليوم أن عقار "أفيغان" الذي طورته والمرخص أصلا لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا سمح بخفض ملحوظ لوقت شفاء المصابين بفيروس كورونا.

ومن بين 156 مريضا شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في اليابان كان متوسط وقت الشفاء 11,9 يوما لأولئك الذين عولجوا بعقار "أفيغان"، و14,7 يوما لأولئك الذي أعطوا دواء وهميا، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان.

وركزت التجربة السريرية على مرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد المرتبط بوباء كوفيد-19، وقالت مجموعة "فوجيفيلم" إن التجربة -التي أجريت منذ مارس/آذار وانتهت الآن- لم تكشف أي خطر صحي جديد مرتبطة بتناول "أفيغان".

وقد تم ترخيص عقار "أفيغان" الذي يؤخذ عن طريق الفم منذ العام 2014 في اليابان، لكن فقط لمعالجة حالات الإنفلونزا الشديدة التي أثبتت الأدوية التقليدية عدم فعاليتها في مكافحتها.

09:40- الولايات المتحدة تتجاوز 200 ألف وفاة

وقد سجلت أقوى دولة في العالم هذه الحصيلة قبل 41 يوما فقط من الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه ويتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي- إن تجاوز عتبة 200 ألف وفاة هو "عار"، ملقيا باللوم على الصين.

واتهم ترامب بكين -خلال كلمته أمام الأمم المتحدة- بالسماح لفيروس كورونا "بالخروج من الصين وإصابة كل العالم"، موضحا أنه "مع بدء انتشار الفيروس حظرت الصين الرحلات الجوية الداخلية، فيما سمحت للطائرات بمغادرة البلاد".

امرأة تودع والدتها التي تعاني من فيروس كورونا في أميركا (رويترز)

9:17- إصابات كورونا تعود للارتفاع في الهند

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الهند مرة أخرى اليوم الأربعاء بعد يوم من انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في نحو شهر.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 83 ألفا و347 حالة جديدة و10 آلاف و85 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتشهد الهند -التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تقريبا- أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا في العالم، حيث تصارع الخدمات الصحية المنهكة للسيطرة على تفشي الجائحة.

ويأتي إجمالي الإصابات في الهند -الذي بلغ 5.6 ملايين حالة- في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، وتوفي أكثر من 90 ألف هندي جراء الفيروس.

08:50 البر الرئيسي الصيني يسجل 10 إصابات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 10 إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 حتى يوم 22 سبتمبر/أيلول مقابل 6 حالات قبل يوم، موضحة أن كل الحالات شملت وافدين من الخارج.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة في الصين 85 ألفا و307 حالات، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

07:21- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1769 ليصل إلى 275 ألفا و927 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 13 حالة إلى 9409 حالات.

06:50: كينشاسا تطالب بشطب كل ديون الدول النامية

طالب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"شطب كل ديون" الدول النامية، لمساعدتها في التغلب على جائحة كوفيد-19 وتداعياتها.

وفي خطاب مسجل عبر الفيديو بث بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تلتئم هذا العام افتراضيا بسبب الجائحة، قال إن "كل تدابير الدعم أو التمويل الإضافي للبلدان النامية لا ينبغي ربطها بأي شروط"، مطالبا بـ"تعزيز التضامن الدولي".

كما طالب الدول المتطورة بأن تقدم للدول النامية "المساعدة التقنية لمحاربة مرض هو عدو مشترك".

05:28 فرنسا.. أكثر من 10 آلاف إصابة و78 وفاة جديدة

رصدت فرنسا 78 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 31 ألفا و416 حالة، وأوضحت أن المتوسط الأسبوعي يبلغ 60 حالة في اليوم.

وحسب بيانات الوزارة، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس 10 آلاف و8 حالات الثلاثاء، وذلك للمرة السادسة في 12 يوما، وبارتفاع بأكثر من 4 آلاف حالة عما تم تسجيله الاثنين (5298 حالة).

04:00 – عشرات آلاف المصابين الجدد في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت أكثر من 33 ألف حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بالإضافة إلى 836 وفاة بسبب المرض.

03:25 – زيادة طفيفة في الصين

أعلنت السلطات عن تسجيل 10 حالات جديدة في البر الرئيسي للصين، ارتفاعًا من 6 حالات في اليوم السابق، مؤكدة أن جميع الحالات الجديدة من الإصابات الواردة من مسافرين قادمين من الخارج.

03-15 – تزايد الوفيات في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك أن الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا وصلت إلى 74 ألفا و348 حالة وفاة.

01:40 – حالات جديدة في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 113 حالة إصابة جديدة و19 حالة وفاة، مقارنة مع 126 حالة إصابة و17 وفاة في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة وصل إلى أكثر من 102000، من بينها 91 ألف حالة تماثلت للشفاء، وإن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5806.

01:30 – انخفاض الإصابات الجديدة في أستراليا

أعلن دانييل أندرو حاكم ولاية فيكتوريا في أستراليا -وهي بؤرة المرض في البلاد- أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى النصف مقابل اليوم السابق، حيث تم تسجيل 15 حالة فقط و5 وفيات، مقارنة بـ3 وفيات و28 إصابة في اليوم السابق.

00:15 – كندا تحذر مواطنيها

قالت هيئة الصحة العامة في بيان "كندا عند مفترق طرق والسلوك الفردي للحد من معدلات الإصابة سيحدد طريقنا".

ووفق أسوأ سيناريو وضعته الهيئة، فإن الإصابات قد تتجاوز الألف يوميا لتصل إلى أكثر من 155 ألفا بحلول أكتوبر/تشرين الأول، بينما ستصل الوفيات إلى 9300.

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