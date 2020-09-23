جمعة الغضب.. مواقع التواصل تحشد ضد السيسي

يبدو أن اتساع رقعة المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارها 3 أيام متتالية بشكل فاجأ مؤيدي السيسي بل وربما معارضيه أيضا، شجع نشطاء ودفعهم إلى تدشين وسم يدعو لحشد المصريين في مظاهرات كبرى الجمعة القادمة.

وتحت شعار "جمعة الغضب" دعا نشطاء وسياسيون إلى استثمار الزخم الذي أحدثته مظاهرات الأيام الماضية، وتصعيد الحراك الشعبي باتجاه مظاهرات كبرى تطالب برحيل السيسي.

ويعرف المصريون مصطلح "جمعة الغضب" منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث شهد يوم الجمعة 28 يناير أضخم مظاهرات ومواجهات مع قوات الأمن، ونجح المتظاهرون في اقتحام ميدان التحرير وأجبروا الشرطة على الانسحاب، مما دفع الجيش إلى التحرك وأخذ زمام المبادرة، وأفضى ذلك في النهاية إلى تنحي الرئيس الراحل حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

#جمعه_الغضب_25سبتمبر

يارب وحدنا للاخلاص من هذا الكابوس الذي ملي ارض مصر ولكي تشرق علينا شمس الحريه وعوده الكرامه امام العالم ولاسترداد حقوقنا المنهوبه وننطلق بسرعه البرق لمستقبل افضل لينا وللاجيال القادمه اللهم امين يارب العالمين 🙏🏻 pic.twitter.com/ZITqkyDSKu — Mohamed Ali | محمد علي (@Moaliofficial_) September 23, 2020

في المقابل، قال نشطاء إن السلطات المصرية تستعد هي الأخرى لحشد مؤيدين للتظاهر يوم الجمعة أيضا، وذلك لمواجهة المظاهرات المناهضة للنظام.

وقال مغردون إن النظام يستخدم أدواته التقليدية في الحشد، عبر إجبار الموظفين والعمال على المشاركة، فضلا عن دفع أموال وتقديم وجبات غذائية لبعض الفقراء من أجل زيادة الأعداد.

سيبدأ حزب مستقبل وطن التابع للمخابرات من اليوم الحشد لجمع الموظفين تحت التهديد والمنتفعين ومن سيحصلون على مبالغ تتراوح من ٥٠ الى ٢٠٠ جنيه لمظاهرة تأييد يوم الجمعة ٩/٢٥ #السيسي_عدو_الله — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 23, 2020

تحرك السلطات المصرية الذي يتحدث عنه ناشطون يأتي في الوقت الذي تصدّر وسم (#جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر) مواقع التواصل، قبل أن يختصره البعض إلى (#25سبتمبر)، وشارك فيه آلاف المغردين بالتعليقات والصور والتمنيات بنجاح اليوم في مواجهة السيسي، كما شاركه التصدر أيضا وسم (#السيسي_عدو_الله)، وهو الهتاف المشترك بين غالبية مظاهرات الأيام الماضية.

وشدّد الداعون إلى "جمعة الغضب" على أنها ليست اليوم الحاسم في الحراك الشعبي، لكنها تصعيد وخطوة جديدة إلى الأمام، وأن الحراك سيستمر بعدها حتى تحقيق المطالب الشعبية برحيل السيسي ونظامه.

وتشهد مصر حاليا حراكا شعبيا وغضبا متصاعدا على مواقع التواصل للمطالبة برحيل السيسي، احتجاجا على تدهور الأحوال المعيشية، وتأميم الحياة السياسية، وتراجع دور مصر إقليميا ودوليا، فضلا عن التفريط والتنازل عن حقوق مصر خاصة في مياه النيل والتخلي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

المثير أن تلك المظاهرات اقتصرت في غالبيتها على القرى الصغيرة وأطراف القاهرة، عبر مسيرات متفرقة وهتافات منددة بالسيسي، وهو ما دفع النشطاء إلى محاولة التصعيد وإحداث زخم أكبر بعد صلاة الجمعة القادمة، خاصة وأن ذاكرة المصريين لا تزال تحتفظ بأن معظم المظاهرات الكبرى كانت بعد صلاة الجمعة منذ ثورة يناير.

المصريين بتوع ثورة 2020 غير المصريين بتوع ثورة 2011

بتوع 2011 كانو نونو وغلوبه ودكاتره ومهندسين وموظفين وصحفيين وطلاب جامعيين

لكن بتوع 2020 بيطلعو نار من بوقهم

وبيقلبو عربيات البوليس كانها لعب اطفال

وبيجرو ورا المدرعات

وبيخطفو امناء شرطه #جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر — alaa Tawfak (@AlaaTawfak) September 23, 2020

استمرار خروج المصريين هو علامة خير

تزايد موجات الغضب هي إشارة ثورة

انخفاض معدل أعمار المشاركين هو دليل وعي

حالة السعار في الإعلام هي علامة قلق

استدعاء مخلفات أجهزة المخابرات هو دليل ضعف

الشعب المصري على الطريق الصحيح

#جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر هي حلقة مهمة من ضمن حلقات #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/xmv3qml3x4 — Osama Gaweesh (@osgaweesh) September 23, 2020

#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر

اغضب و رجع كرامتك.. عشان نرجع الألتراس

الألتراس حبايبنا

دورهم في يناير مش هننساه pic.twitter.com/1m7UCgv2xB — Al GHAZOULY (@GhazoulyAl) September 23, 2020

لازم باقي المناطق اللي ثارت تساند الوراق في العصيان المدني لإن قوات الأمن متجهة إلى هناك الآن زي ما المناطق الأخرى ساندت قرية الكداية في انطلاقتها الثورية

ياااااااااااارب #جمعة_الغضب_25سبتمبر#السيسي_عدو_الله — الـمـصــــــــــــرى ✪ (@EL___masry) September 23, 2020

" لا إله إلا الله و #السيسي_عدو_الله " كيف اتفقت الشعوب العربية على هذه الشهادة ورددوها في مناسباتهم المختلفة؟! لا شك أن السيسي حصَّل هذه المكانة بأقواله وأعماله، فألسنة الخلق أقلام الحق . #جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر #ارحل_يا_سيسي — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 23, 2020

" لا إله إلا الله و #السيسي_عدو_الله " كيف اتفقت الشعوب العربية على هذه الشهادة ورددوها في مناسباتهم المختلفة؟! لا شك أن السيسي حصَّل هذه المكانة بأقواله وأعماله، فألسنة الخلق أقلام الحق . #جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر #ارحل_يا_سيسي — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 23, 2020