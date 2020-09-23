بالفيديو.. والدة ناشط تُبكي قلوب العراقيين مناشدة خاطفيه إطلاق سراحه

ظهرت والدة الناشط المختطف منذ عدة أيام -سجاد العراقي- في محافظة ذي قار جنوبي العراق، بمقطع فيديو تداوله عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، وهي تناشد باسم الإنسانية والأمومة الإفراج عن نجلها المختطف.

وقالت والدة سجاد محذّرة خاطفيه إن "موت سجاد سيخرج 100 ألف سجاد"، مبينة أن نجلها مسالم ولا يستخدم السلاح، وسمعته طيبة بين الناس.

والدة الناشط المختطف #سجاد_العراقي تناشد الخاطفين بإطلاق سراح ابنها وهي في حالة حزن شديد وقلب مكسور على فراق ابنها لليوم الخامس . علما ان #سجاد_العراقي هو ناشط ومتظاهرين محافظة #ذي_قار خرج ليطالب بوطن آمن ومستقر. حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/lu70S4sbIU — Robert Melham (@RobertMeelham) September 23, 2020

وناشدت أم سجاد الخاطفين إطلاق سراح ابنها لكونه لم يرتكب أي جرم، ولم يكن ذنبه إلا أن شارك في التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ شهور، شأنه في ذلك شأن مئات الشباب.

وأثار الفيديو المتداول لوالدة سجاد مشاعر العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مغردون ومدوّنون بإطلاق سراح الناشط المختطف والتعاطف مع والدته المكلومة، فيما أدان آخرون سياسة الخطف والترهيب التي تمارس ضد الناشطين.

شحجيلج يمة ، شگلج يا بعد روحي .. اكلج القوات اللي تريد تحرر سجاد صارت خارجة عن القانون !! لو اكلج الخاطفين صاروا مقدسين و ما مسموح واحد يوصلهم!! شكلج يا بعد عيني .. pic.twitter.com/idXKKf8OXt — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) September 23, 2020

يشار إلى أن سجاد اختطف السبت الماضي، من ساحة الحبوبي وسط الناصرة مركز محافظة ذي قار، فيما أصيب ناشط آخر برفقته بجروح، بعد فشل محاولة اختطافه من طرف مسلحين مجهولين.

والأحد، قالت الشرطة، في بيان، إنها توصلت إلى خيوط للكشف عن الجناة، عبر تحديد المكان الذي توجهت إليه مركبات الخاطفين.

والاثنين، أرسل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى ذي قار، لتنضم إلى الشرطة المحلية في عملية البحث عن الناشط المختطف.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.