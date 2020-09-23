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بالفيديو.. والدة ناشط تُبكي قلوب العراقيين مناشدة خاطفيه إطلاق سراحه

صورة متداولة عبر مواقع التواصل للناشط سجاد العراقي
صورة متداولة عبر مواقع التواصل للناشط سجاد العراقي
23/9/2020

ظهرت والدة الناشط المختطف منذ عدة أيام -سجاد العراقي- في محافظة ذي قار جنوبي العراق، بمقطع فيديو تداوله عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، وهي تناشد باسم الإنسانية والأمومة الإفراج عن نجلها المختطف.

وقالت والدة سجاد محذّرة خاطفيه إن "موت سجاد سيخرج 100 ألف سجاد"، مبينة أن نجلها مسالم ولا يستخدم السلاح، وسمعته طيبة بين الناس.

وناشدت أم سجاد الخاطفين إطلاق سراح ابنها لكونه لم يرتكب أي جرم، ولم يكن ذنبه إلا أن شارك في التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ شهور، شأنه في ذلك شأن مئات الشباب.

وأثار الفيديو المتداول لوالدة سجاد مشاعر العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مغردون ومدوّنون بإطلاق سراح الناشط المختطف والتعاطف مع والدته المكلومة، فيما أدان آخرون سياسة الخطف والترهيب التي تمارس ضد الناشطين.

يشار إلى أن سجاد اختطف السبت الماضي، من ساحة الحبوبي وسط الناصرة مركز محافظة ذي قار، فيما أصيب ناشط آخر برفقته بجروح، بعد فشل محاولة اختطافه من طرف مسلحين مجهولين.

والأحد، قالت الشرطة، في بيان، إنها توصلت إلى خيوط للكشف عن الجناة، عبر تحديد المكان الذي توجهت إليه مركبات الخاطفين.

والاثنين، أرسل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى ذي قار، لتنضم إلى الشرطة المحلية في عملية البحث عن الناشط المختطف.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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