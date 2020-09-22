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ولي عهد البحرين مهاتفا نتنياهو: السلام مع إسرائيل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة

نتنياهو (يمين) والأمير سلمان بن حمد آل خليفة (رويترز)
نتنياهو (يمين) والأمير سلمان بن حمد آل خليفة (رويترز)
22/9/2020

قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تأييد السلام مع إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، جاء التصريح في مكالمة هاتفية معلنة بين الجانبين، هي الأولى منذ إعلان البحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجرى خلال المكالمة "استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأصبحت البحرين ثاني دولة عربية خلال شهر تعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعدما توصلت الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق مماثل.

وشهدت البحرين يوم الجمعة الماضي مظاهرات صغيرة متفرقة للتنديد بتوقيع البلاد الاتفاق المذكور.

المصدر : وكالات

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