واشنطن اعتقلت امرأة متورطة.. الشرطة الكندية: 6 طرود تحوي مادة الريسين السامة أرسلت لأميركا أحدها لترامب

قالت الشرطة الكندية إنها فتشت شقة في إحدى ضواحي مدينة مونتريال شرقي البلاد ترتبط بامرأة اعتقلت في الحدود الأميركية الكندية، لإرسالها طرودا تحتوي على مادة "الريسين" (Ricin) السامة للبيت الأبيض، وإلى 5 عناوين أخرى في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة.

وجاء تفتيش الشقة في ضاحية جنوبية لمدينة مونتريال بناء على طلب من مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI)، وذلك بعدما أوقفت السلطات الأميركية أول أمس الأحد امرأة على الحدود مع كندا بالقرب من منطقة بافالو بولاية نيويورك، وذلك للاشتباه بأنها أرسلت هذا السم القاتل بالبريد إلى عنوان هو البيت الأبيض.

ومن المقرر أن تمثل المرأة (53 عاما) -التي كانت تحمل سلاحا ناريا عند اعتقالها- أمام محكمة في مدينة نيويورك اليوم لتواجه تهما فدرالية، وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمس الاثنين أن المرأة تحمل الجنسيتين الكندية والفرنسية.

وفتشت وحدة خاصة تابعة لشرطة الخيالة الكندية الملكية تضم خبراء في التهديدات الكيميائية البيولوجية والنووية والمتفجرات شقة في منطقة لونغوي جنوب مونتريال.

وقال الشرطي الكندي شارل بواري متحدثا من أمام الشقة "نعتقد أن 6 رسائل في المجمل قد أرسلت، واحدة إلى البيت الأبيض و5 إلى تكساس"، مضيفا "لا يمكننا تأكيد أنها أقامت (في الشقة)، لكنها مرتبطة بها".

مادة الريسين السامة تستخرج من بذور الخروع (رويترز)

طرود للشرطة

وأفادت الشرطة في مقاطعة هيدالغو بولاية تكساس بأن الطرود التي احتوت على الريسين أرسلت إلى 4 عناصر من الشرطة، وقال إيدي غويرا مسؤول الشرطة في المقاطعة في تغريدة على تويتر "لا يمكنني في الوقت الحالي الإدلاء بمزيد من التصريحات بسبب وجود تحقيق فدرالي قائم "بشأن القضية".

وكانت السلطات اعترضت الأسبوع الماضي طردا موجها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحتوي على مادة "الريسين" السامة، ويتم فرز رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارجية قبل تسليمها، وأجري اختباران لتأكيد وجود هذه المادة في الطرد.

و"الريسين" مادة شديدة السمية، وتسبب في حال تناولها أو استنشاقها أو حقنها الغثيان والقيء ونزيفا داخليا في المعدة والأمعاء، ويتبع ذلك فشل وظائف الكبد والطحال والكلي، وهو ما يفضي إلى الوفاة.

وتوجد "الريسين" بشكل طبيعي في بذور الخروع، لكن الأمر يتطلب فعل فاعل لمعالجة هذه البذور لتحويلها إلى سلاح بيولوجي، ويمكن لهذه المادة أن تؤدي للوفاة خلال مدة تتراوح بين 36 و72 ساعة من التعرض لكمية صغيرة منه بحجم رأس دبوس، ولا يوجد أي ترياق معروف لمادة الريسين.