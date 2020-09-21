الأزمة الليبية وتطورات شرق المتوسط على طاولة بحث وزارء خارجية أوروبا في بروكسل

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل، لمناقشة عدد من القضايا، في مقدمتها الأزمة الليبية والتطورات بمنطقة شرق المتوسط.

وسيطلع المفوض الأوروبي المكلف بالأمن والسياسات الخارجية جوزيب بوريل وزراء الخارجية على تطورات الأوضاع في كل من لبنان وبيلاروسيا.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن قبرص تطالب بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز البحري في شرق البحر المتوسط، والتي تعتبرها هي واليونان غير قانونية.

كما يناقش الاجتماع مستجدات الملف الليبي والإجراءات الأوروبية الممكن اتخاذها لحل الأزمة، ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا السياق.

وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأنه من المقرر أن يتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على فرض عقوبات على كيانات خرقت حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال الاجتماع.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على قائمة مؤقتة تضم الكيانات والأفراد الذين قدموا السفن والطائرات وغيرها من الخدمات اللوجستية لنقل المعدات القتالية إلى ليبيا، وفقا لمصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.

وذكر الدبلوماسيون أن 3 شركات من تركيا والأردن وكازاخستان وشخصين ليبيين مدرجون في القائمة.

وفي سياق آخر، سيناقش وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إجراءات عقابية ضد أفراد من بيلاروسا يُزعم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات بالبلاد.