اليمن.. مبادرة حوثية للسلام ومساع لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"

دعت جماعة الحوثي التحالف السعودي الإماراتي إلى استيعاب ما سمتها "مبادرة مأرب" ونقاطها التسع، في حين دعت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وجاءت هذه الدعوة على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط، في إشارة إلى عرض قدمه الحوثيون لوقف توغلهم العسكري في محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة لسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، اعتبر المشاط أن النقاط التسع مطالب محقة واستحقاقات عادلة للشعب اليمني، دون أن يكشف تفاصيلها.

من جانبه، دعا المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث الجميع إلى العمل معا من أجل إحلال السلام في اليمن.

وبمناسبة اليوم العالمي للسلام، حيا غريفيث مناصري السلام اليمنيين في كل مكان وحثّ الأطراف على أخذ خطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل في هذا البلد.

وقال غريفيث "أقول لليمنيين خاصة الناشطين في المجتمع المدني، ومجموعات النساء والشباب، أحييكم جميعا على شجاعتكم وإصراركم، وأرجو أن تستمروا في تحقيق مستقبل لبلادكم تسوده المواطنة المتساوية وحكم القانون والحكم الخاضع للمساءلة، مستقبل من السلام المستدام".

وأضاف "أقول للأطراف المتحاربة في هذا اليوم أتمنى أن تفكروا وتجدوا الشجاعة اللازمة وتأخذوا الخطوة الأولى نحو منح اليمنيين السلام الذين يحتاجونه ويستحقونه، لنعمل معا بشكل عاجل لإنهاء هذا النزاع بشكل كامل".

المجلس الانتقالي الجنوبي وقع في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على اتفاق الرياض (الجزيرة)

في سياق متصل، دعت الحكومة اليمنية اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، إلى احترام التزاماته تجاه آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال الحضرمي إن الحكومة حريصة على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، الموقع مع المجلس الانتقالي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف السعودي الإماراتي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين).

وشدد الحضرمي، على ضرورة احترام المجلس الانتقالي لالتزاماته، وإخراج القوات والوحدات العسكرية التابعة له من عدن، وفقا لآلية تسريع تنفيذ الاتفاق.