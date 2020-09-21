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الرجوب: فلسطين ذاهبة لانتخابات تشريعية ورئاسية

الرجوب أعرب عن أمله في أن يكون الكل الفلسطيني داخل النظام السياسي (الجزيرة)
الرجوب أعرب عن أمله في أن يكون الكل الفلسطيني داخل النظام السياسي (الجزيرة)
21/9/2020

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أن الفلسطينيين يتجهون لإجراء الانتخابات العامة، وأن قرارهم بات بأيديهم بعيدا عن نفوذ ورعاية أي طرف إقليمي.

وقال الرجوب في لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي "ذاهبون لبناء شراكة داخلية في الانتخابات بالتمثيل النسبي"، مضيفا أن الفلسطينيين توافقوا على بناء شراكة تعبر عن موازين القوى الداخلية والوطنية من خلال صندوق الاقتراع.

ودعا إلى أن تكون هناك صيغة لحكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات، معربا عن أمله في أن يكون الكل الفلسطيني داخل النظام السياسي.

وذكر القيادي الفلسطيني أنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية أولا، ثم الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك سيتم تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) حسب آليات متفق عليها، دون الإشارة إلى مواعيد محددة.

وقال إن الفلسطينيين توافقوا، ولا أحد يمنعهم من إجراء الانتخابات وتجديد النظام السياسي وإشراك كافة الفصائل، ليتقدم الجميع من خلال مظلة منظمة التحرير "التي أجمع عليها الكل".

وتوقع الرجوب أن تكون الظروف ناضجة خلال أسابيع، وأن تكون هناك مخرجات للحوار الوطني بشكل عام، خاصة بين حركتي فتح وحماس.

وأجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية آخر مرة عام 2006، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو/حزيران 2007، وذلك عقب سيطرة حماس على غزة، في حين تدير حركة فتح -التي يتزعمها الرئيس محمود عباس- الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في تحقيق الوحدة.

المصدر : وكالة الأناضول

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