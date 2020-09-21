الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة بعد الاستفتاء على الدستور

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال تبون على التلفزيون الرسمي "سنجري انتخابات تشريعية عقب الاستفتاء"، دون أن يحدد موعدا.

وكان الرئيس الجزائري -الذي انتخب للمنصب في ديسمبر/كانون الأول الماضي- قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان 2019.

وانتخب البرلمان الحالي في عام 2017 لمدة 5 أعوام، ويملك فيه حلفاء بوتفليقة أغلبية ساحقة.

ويصوت الجزائريون في نوفمبر/تشرين الثاني على دستور جديد يشمل منح البرلمان ورئيس الوزراء دورا أكبر، وتوفير المزيد من الحريات.

واندلعت احتجاجات عارمة في فبراير/شباط من العام الماضي ضد سعي بوتفليقة لفترة جديدة في المنصب بعد 20 عاما في السلطة، وطالب فيها المحتجون برحيل النخبة الحاكمة برمتها.

وحظرت الحكومة المظاهرات في مارس/آذار الماضي، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.