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اعتبروه معرقلا للسلام.. برلمانيون فرنسيون ينددون بتطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل

من إحدى جلسات البرلمان الفرنسي (رويترز)
من إحدى جلسات البرلمان الفرنسي (رويترز)
21/9/2020

انتقدت قائمة من 61 برلمانيا فرنسيا اتفاقات تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل، معتبرة أن الاتفاق يتهرب من القضية الفلسطينية، ويعرقل أي احتمال لسلام شامل.

وأشارت القائمة البرلمانية إلى أن الوثيقة الموقعة في البيت الأبيض ليست معاهدة سلام، على عكس ما يعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحماس.

وأوضحت أنه بخلاف مصر والأردن، لم تخض الإمارات حربا مع إسرائيل، وهي الحال بالنسبة للبحرين أيضا.

وأكد البرلمانيون الفرنسيون أن اتفاق التطبيع يعترف بحكم الأمر الواقع باحتلال أراض فلسطينية، ولا يشمل أي تنازل لصالح الفلسطينيين.

وأوضحوا أن نهج أبو ظبي والمنامة يقطع بالفعل الإجماع العربي الذي أرسته مبادرة السلام العربية.

وكانت سلطات البحرين والإمارات وقعتا الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك برعاية الرئيس الأميركي.

المصدر : الجزيرة

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