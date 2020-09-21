أثار سخط المغردين.. ضاحي خلفان: كلمة العدو الإسرائيلي مُسحت من قواميس السياسة العربية

قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي -في تغريدة عبر تويتر- إن "كلمة العدو الإسرائيلي مُسحت من قواميس السياسة العربية".

ولاقت هذه التغريدة العديد من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق رئيس صندوق إعمار القدس سامر السنجلاوي بقوله "تبقى كلمة الاحتلال الإسرائيلي. وعلى العالم أجمع أن يسعى لمسح كلمة وواقع الاحتلال".

كلمة العدو الاسرائيلي مسحت من قواميس السياسة العربية.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 20, 2020

وبيّن السنجلاوي أن "الرفض والمعاداة هو للاحتلال الإسرائيلي ولاضطهاد الفلسطينيين ومصادرة حقوقهم واغتصاب حرياتهم. استمرار الاحتلال هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام التعايش".

تبقى كلمة الاحتلال الاسرائيلي. وعلى العالم اجمع ان يسعى لمسح كلمة وواقع الاحتلال. لا يرغب اي فلسطيني او اي عربي بمعاداة اسرائيل. الرفض والمعاداة هو للاحتلال الاسرائيلي ولاضطهاد الفلسطينيين ومصادر حقوقهم واغتصاب حرياتهم. استمرار الاحتلال هو العقبة الوحيدة المتبقية امام التعايش. https://t.co/J9RiyuuT72 — Samer Sinijlawi سامر السنجلاوي (@sinijlawi) September 21, 2020

وقال الدكتور كمال البعداني إن كلمة العدو الإسرائيلي صحيح أنها مُسحت لدى بعض الحكام العرب، "لكن الشعوب العربية استبدلت بها كلمة العدو الإسرائيلي الإماراتي".

صدقت لقد تم مسحها لدى بعض الحكام ولكن الشعوب العربية استبدلتها بكلمة العدو الإسرائيلي الإماراتي — د.كمال البعداني (@KamalAlbadani) September 20, 2020

من جهته، قال الناشط أحمد بن راشد بن سعيد إن هذه الكلمة "لم تُمسح إلا من رأس الكافر بالأمّة، من رأسِ السمسار القابعِ في العَتْمة، العابدِ أهواء سلاطين معتقدا فيهم عصمة، المؤمن بالخُدع المطبوخة في مؤتمرات القمة، لم تُمسح أبدا لم تُمسح إلا من رأس المفتقد الإنسانية والرحمة، باقيةٌ هذي الكلمة نصّا، باقية ما بقي الأقصى".

فلسطين للشرفاء وليس للخونة. انتم متى كنتم في حرب حتى تعملوا سلام. اعمل كما تريد مع إسرائيل ولا تتدخل في قضية فلسطين. — Mohammed Allan (@MohammedAllan14) September 20, 2020

أما محمد علان فقال إن "فلسطين للشرفاء وليست للخونة، أنتم متى كنتم في حرب حتى تعملوا سلام. اعمل كما تريد مع إسرائيل ولا تتدخل في قضية فلسطين".

الصلاة على جثمان الجامعة العربية!

ردٌ بليغ من الشعب الفلسطيني! pic.twitter.com/sp0HuHAUvc — غريب الوطن (@sm1m2m) September 20, 2020

ونشر أحد النشطاء على حسابه بتويتر صورة صلاة على نعش يضم صورة الجامعة العربية، وقال "الصلاة على جثمان الجامعة العربية! ردٌ بليغ من الشعب الفلسطيني".

لو استطعتم مسحها من قواميس العالم أجمع فلن تستطيعون مسحها من كتاب رب العالمين — فارس 🇾🇪🇾🇪 (@Eng_fares_2) September 20, 2020

أما فارس، فقال إنها لن تمسح من كتاب رب العالمين حتى لو مُسحت من كل قواميس الدنيا.