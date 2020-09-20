وزير الخارجية القطري يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

اجتمع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف الذي يزور الدوحة حاليا.

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الحجرف في ظل حديث عن محاولات لحل الأزمة الخليجية، حيث سبق أن أشارت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، إلى أنه كان هناك رسل ورسائل في الأشهر الأخيرة.

وأضافت الخاطر أن الكويت تلعب دورا قويا وأن الولايات المتحدة زادت من جهودها لحل الأزمة، مشيرة إلى أنه من المبكر جدا الحديث عن اختراق، وقالت إن الأسابيع المقبلة قد تحمل الجديد.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت حصارا على الدوحة، في يونيو/حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. وهو ما تنفيه قطر، متهمة تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع لما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي.