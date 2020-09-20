قطر تجدد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وتؤكد وقوفها مع الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه

أكدت دولة قطر موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، والذي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة، وهو ما ترى دولة قطر أنه الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع، الذي دام أكثر من 70 عاما.

وقالت وزارة الخارجية -في بيان- اليوم "إنه لمن المؤسف أن نرى بعض الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع".

وأشار البيان إلى أن دولة قطر لن تألو جهدا في تقديم ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.