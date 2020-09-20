بيلاروسيا.. اعتقال مئات النساء خلال مظاهرة طالبت برحيل لوكاشينكو

اعتقلت شرطة مكافحة الشغب في بيلاروسيا أمس السبت مئات النساء واقتادتهن إلى حافلات أثناء مسيرة للمعارضة في العاصمة مينسك للمطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما.

وذكرت وكالات الأنباء العالمية أن نحو ألفي امرأة تظاهرن وسط العاصمة في إطار سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بإنهاء حكم لوكاشينكو الذي أُعيد انتخابه مؤخرا.

وقبض على النساء عناصر ملثمون من شرطة مكافحة الشغب بالزي الأسود، بمؤازرة عناصر آخرين بزي كاكي خال من أي إشارة وشرطيين باللباس المدني يضعون أقنعة.

ومنع عناصر الشرطة تقدم النساء اللواتي شبكن أيديهن، وبدؤوا بجرهن إلى حافلات الشرطة، وسرعان ما اعتقلوا المئات منهن.

ونشرت مجموعة "فياسنا" الحقوقية على الإنترنت قائمة بأسماء 328 امرأة تم توقيفهن في مينسك، وقد قالت المتحدّثة باسم الشرطة أولغا تشيمودانوفا إن عدد الموقوفات سيعلن الأحد.

ملثمون من شرطة مكافحة الشغب بالزي الأسود قبضوا على النساء (رويترز)

وأكد "مجلس التنسيق" المعارض أن عدد الموقوفات فاق القدرة الاستيعابية لحافلات الشرطة.

ومن بين الموقوفات، أمس السبت، نينا باجينسكايا، وهي ناشطة تبلغ من العمر 73 عامًا، أصبحت واحدة من أشهر الوجوه في حركة الاحتجاج. وقد أطلقت الشرطة سراحها خارج قسم الشرطة بعد وقت قصير من توقيفها.

ولم تعترف المعارضة بفوز لوكاشينكو في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، وأعلنت زعيمتها سفيتلانا تيخانوفسكايا -التي خاضت الاستحقاق في مواجهته- فوزها فيه.

ومن المقرر أن تنظم المعارضة مظاهرات حاشدة عصر اليوم في مينسك وغيرها من المدن، عشية لقاء تيخانوفسكايا وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية التكتل جوزيب بوريل في بروكسل.