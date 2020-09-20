خطط له "تنظيم جديد" من إيران.. البحرين تعلن إحباط هجوم إرهابي ضخم

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إحباط ما قالت إنه مخطط إرهابي ضخم كان يستهدف تفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في البحرين.

وقالت الوزارة إن تحرياتها كشفت عن شروع عدد ممن وصفتهم بالعناصر الإرهابية بإيران في تشكيل تنظيم جديد باسم "سرايا قاسم سليماني".

وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها عثرت على عبوة متفجرة في منطقة البديع وُضعت من قبل من وصفتهم بالعناصر الإرهابية، وكانت معدة لاستهداف وفد أجنبي حضر إلى البحرين في زيارة رسمية.

وحسب السلطات في البحرين، فإن التنظيم يضم 18 شخصا خضعوا لتدريبات عسكرية في الخارج، وقاموا برصد ومراقبة القواعد العسكرية الأجنبية والمنشآت الأمنية في البحرين، ومراقبة العاملين بها، وتحديد نقاط تجمعاتهم تمهيدا لاستهدافهم.