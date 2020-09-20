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خطط له "تنظيم جديد" من إيران.. البحرين تعلن إحباط هجوم إرهابي ضخم

مشهد عام من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
مشهد عام من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
20/9/2020

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إحباط ما قالت إنه مخطط إرهابي ضخم كان يستهدف تفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في البحرين.

وقالت الوزارة إن تحرياتها كشفت عن شروع عدد ممن وصفتهم بالعناصر الإرهابية بإيران في تشكيل تنظيم جديد باسم "سرايا قاسم سليماني".

وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها عثرت على عبوة متفجرة في منطقة البديع وُضعت من قبل من وصفتهم بالعناصر الإرهابية، وكانت معدة لاستهداف وفد أجنبي حضر إلى البحرين في زيارة رسمية.

وحسب السلطات في البحرين، فإن التنظيم يضم 18 شخصا خضعوا لتدريبات عسكرية في الخارج، وقاموا برصد ومراقبة القواعد العسكرية الأجنبية والمنشآت الأمنية في البحرين، ومراقبة العاملين بها، وتحديد نقاط تجمعاتهم تمهيدا لاستهدافهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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