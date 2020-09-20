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أخبار|إيران

الحرس الثوري الإيراني يهدد بضرب واحتلال قواعد أميركية

قوات من الحرس الثوري الإيراني (الأوروبية)
قوات من الحرس الثوري الإيراني (الأوروبية)
19/9/2020

هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي بأن أي عدوان أميركي سيواجَه بضرب القواعد الأميركية في المنطقة.

وقال إن لدى إيران خططا لاحتلال بعض القواعد الأميركية في المنطقة، وستَفعل ذلك في أي حرب قد تُفرض عليها.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن التحرك الأميركي لإعادة العقوبات الدولية على إيران مجرد دعاية لا تأثير حقيقيا لها.

وأشار ظريف إلى أن واشنطن فشلت في إعادة فرض العقوبات الأممية، وطالب دولَ العالم بمواجهة التنمر الأميركي، حسب تعبيره.

وأضاف أنه من المستبعد أن تؤثر العقوبات الأميركية على شراء أسلحة من الصين وروسيا.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستواجه تحركات واشنطن غير القانونية، وأن أميركا تتحمل تداعيات إيقاف السفن الإيرانية.

وكانت طهران قد أعلنت أنها نفذت مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الوكالة أبلغت بلاده أنها لن تطالب بتفتيش مواقع جديدة بعد تفتيش الموقعين اللذين كانت الوكالة تطالب بتفتيشهما.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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