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بسبب مسدس.. إيقاف ضابط مكلف بحماية وزير الخارجية البريطاني عن العمل

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (غيتي)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (غيتي)
19/9/2020

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت إنها أوقفت عن العمل ضابطا كان مكلفا بحماية وزير الخارجية دومينيك راب، وذلك بعد أن نشرت صحيفة تقريرا يفيد بأنه ترك مسدسا محشوا على متن طائرة.

والواقعة هي الثانية من نوعها هذا العام التي يتم فيها إيقاف شرطي بريطاني عن العمل في ظروف مماثلة.

وكان أحد الحراس الشخصيين لرئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون قد أضاع سلاحه وجواز سفر كاميرون، بعد أن نسيهما في دورة مياه على متن طائرة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن عامل تنظيف بمطار هيثرو في لندن عثر على مسدس نصف آلي من طراز "غلوك 19" (GLOCK 19) على متن طائرة لشركة يونايتد إيرلاينز كانت قد وصلت بعد رحلة قطعتها خلال الليل قادمة من واشنطن.

وكان راب عائدا لبلاده على تلك الرحلة بعد أن التقى نظيره الأميركي مايك بومبيو.

وقالت شرطة العاصمة في بيان "نحن على علم بتلك الواقعة على متن رحلة قادمة لبريطانيا يوم الجمعة 18 سبتمبر/أيلول، ونأخذ الأمر على محمل الجد".

وأضافت "أعفينا الضابط المعنِيّ من واجباته منذ ذلك الحين، بينما يجري تحقيق داخلي في الملابسات".

المصدر : رويترز

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