البث الحي
أخبار|يمن

المهرة تنتفض ضد القوات السعودية ورصاص حي بوجه المتظاهرين في سقطرى

مظاهرة سابقة في سقطرى ضد المجلس الانتقالي (مواقع التواصل)
مظاهرة سابقة في سقطرى ضد المجلس الانتقالي (مواقع التواصل)
19/9/2020

أطلقت عناصر من المجلس الانتقالي في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية الرصاص الحي لمنع مظاهرة سلمية، في حين تصاعدت الاحتجاجات ضد القوات السعودية بمحافظة المهرة شرقي البلاد.

وقالت مصادر للجزيرة إن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في محافظة أرخبيل سقطرى أطلقوا الرصاص الحي لمنع مظاهرة سلمية نظمها أبناء منطقة "نوجد".

وأوضحت المصادر أن مسلحي الانتقالي استحدثوا نقطة تفتيش عسكرية في منطقة "نوجد"، وأطلق أفرادها الأعيرة النارية لتفريق متظاهرين قدموا للمشاركة بمظاهرة احتجاجية على تردي الأوضاع في محافظة سقطرى.

وقالت المصادر إن المشاركين أقاموا الفعالية رغم ذلك، وطالبوا في بيان لهم بسرعة عودة قيادة السلطة المحلية، وبسط سلطة الدولة، وإلغاء المظاهر المسلحة والمعسكرات خارج نطاقها.

كما طالبوا بضبط دخول وخروج الأفراد إلى سقطرى بحسب القوانين، وعودة الخدمات والتنمية، وصرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وضبط الأسعار.

من جاب آخر، نظم أنصار للمجلس الانتقالي الجنوبي وقفة احتجاجية أمام ميناء سقطرى، للمطالبة بدخول سفينة تتبع أبو ظبي وتفريغ حمولتها في الميناء الذي يقع تحت حماية قوات سعودية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أن مناوشات جرت بين المحتجين والقوات السعودية عقب منع الأخيرة أنصار الانتقالي من دخول الميناء، ثم تم السماح لقبطان السفينة الإماراتية بالدخول إلى رصيف الميناء دون البدء في إفراغ حمولتها.

وفي 13 سبتمبر/أيلول الجاري، اتهم وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية فهد كفاين، الإمارات بجلب معدات اتصالات مجهولة طبيعتها ومعدات أخرى "لم يفصح عنها"، ضمن الحمولة الأخيرة للسفينة الإماراتية إلى سقطرى.

مظاهرة سابقة لأهالي المهرة (الجزيرة)

وفي محافظة المهرة شرقي البلاد، أدانت لجنة الاعتصام السلمي ما وصفتها بالتجاوزات والانتهاكات المستمرة من قبل ما سمته بالاحتلال السعودي.

ودعا المتحدث باسم اللجنة الحكومة اليمنية إلى الخروج عن صمتها "إزاء ما تفعله القوات السعودية من الإضرار بعمل المنافذ ومصلحة الجمارك، وإنشاء ثكنات عسكرية في المناطق الحدودية"، حسب تعبيره.

وقالت اللجنة إن هذه الممارسات تُثقل كاهل المواطن في المنافذ الحدودية وتضر بدول الجوار. كما أدانت ما قالت إنها عمليات اختطاف وتعسف تمارسها القوات الإماراتية في حق المواطنين اليمنيين بمحافظة سقطرى.

من جانب آخر، أكد القيادي البارز في الحراك الجنوبي عبد الرحمن الوالي عبر حسابه على تويتر "فقدان الأمل بالمجلس الانتقالي في تحقيق تطلعات الجنوبيين".

وقال الوالي المؤيد لانفصال الجنوب "سبق وقلنا إنه لا أمل في الحكومة (اليمنية)، فهي معادية للجنوب (..)، كان لدينا أمل بالانتقالي لكنه تبدد".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

اليمن.. مسلحو المجلس الانتقالي يشنون حملة اعتقالات واسعة في سقطرى عقب مظاهرات طالبت بإنهاء الوجود الإماراتي

شنّ مسلحو المجلس الانتقالي -المدعوم إماراتيا- حملة اعتقالات واسعة في مديرية قلنسية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، شملت قيادات في مكاتب السلطة المحلية، على خلفية المظاهرة التي شهدتها المنطقة قبل أيام.

المزيد من أخبار

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)