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مسؤول إسرائيلي: اغتيال نصر الله ليس مناسبا الآن لكنه وارد في ظروف معينة

أنصار حزب الله اللبناني خلال خطاب متلفز لنصر الله في بيروت (رويترز-أرشيف)
أنصار حزب الله اللبناني خلال خطاب متلفز لنصر الله في بيروت (رويترز-أرشيف)
19/9/2020

كشف قائد عسكري إسرائيلي أن عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله واردة "في ظروف معينة".

وجاءت تصريحات أمير برعام قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" نشرتها مساء الجمعة.

وحين سئل: هل يجب أن يكون نصر الله هدفا للاغتيال؟ أجاب برعام "نعم في ظل ظروف معينة" مستدركا أنه "في الوقت الحالي هذا ليس مناسبا، لكن الأمور يمكن أن تتغير".

وتابع "يحتاج نصر الله دائما إلى معرفة أن المخبأ مكان جيد، يحتاج إلى البقاء هناك، ويحتاج أيضا إلى معرفة أنه لا يوجد مكان لا يمكن العثور فيه على شخص".

وقال برعام في رده على سؤال حول عدم وجود جنود إسرائيليين بالمنطقة الحدودية خوفا من أن يكونوا هدفا لحزب الله "هناك دوريات مدرعة وليست سيارات جيب عادية".

وأضاف برعام وهو قائد المنطقة الشمالية التي تشمل الحدود مع لبنان وسوريا "هناك دوريات تدخل وتخرج. ليس علي أن أتصرف كالأحمق. يريد (نصر الله) قتل جندي إسرائيلي، ولا أنوي السماح له بذلك".

واعتبر أنه في حال تمكن حزب الله من قتل جنود إسرائيليين فلن يكون وحده من سيدفع الثمن، بل أيضا سكان جنوب لبنان.

المصدر : وكالة الأناضول

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