افضح السيسي بورقة.. حملة لكشف إخفاقات الرئيس المصري

مع تصاعد غضب المصريين تجاه سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دشن نشطاء وسما بعنوان "افضح السيسي بورقة" للكشف عن إخفاقات السيسي في ملفات سد النهضة الإثيوبي وغاز شرق المتوسط، فضلا عن التدهور الاقتصادي والحقوقي، وعدم تحقيق وعوده السابقة بحياة أفضل.

وتصدر الوسم مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر، حيث دعا نشطاء إلى استغلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ الأيام القادمة في نشر مطبوعات تكشف إخفاقات السيسي، بالتزامن مع حملة تدوين على مواقع التواصل.

وعدد مغردون الأزمات التي تسبب فيها السيسي ونظامه، وعلى رأسها تأزم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وتوتر العلاقات مع ليبيا، والتنازل عن بعض حقوق البلاد في غاز شرق المتوسط بعد التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.

واتهم نشطاء السيسي بالتسبب في تفاقم أزمة سد النهضة وبدء أديس أبابا ملء خزان السد، استنادا إلى اتفاقية المبادئ التي وقعها السيسي عام 2015، والتي أتاحت البدء في الملء الأولي بالتزامن مع المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.

وبحسب صحيفة الشروق المصرية، ذكر مفتي أن أديس أبابا أكدت في مقترحها لدولتي المصب مواصلة مراحل ملء السد وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل.

ورأى آخرون أن أحدث أزمات السيسي توقيع اتفاقية الحدود البحرية مع اليونان مؤخرا، والتي تعتبرها المعارضة تفريطا في مساحة كبيرة من حقوق مصر بالبحر المتوسط، لكن السلطات المصرية تقول إن الاتفاقية تأتي وفقا للقانون الدولي الخاص بتحديد المناطق الاقتصادية للدول المتجاورة بحريا.

واعتبر البعض أن المكايدة السياسية مع تركيا هي السبب الرئيسي وراء توقيع الاتفاقية، وعدم الاستماع لنصائح المخابرات والخارجية التي أوصت الرئيس بعدم غلق الباب أمام اتفاقية مستقبلية مع أنقرة، لما تتضمنه من مصالح مصرية، وفقا لما نشره سابقا موقع "مدى مصر".

واعتبرت الخارجية التركية أنه لا قيمة للاتفاقية، مضيفة "كأنها لم تكن لأنه لا حدود بحرية بين اليونان ومصر، وستتصرف تركيا وفق هذا المفهوم في الميدان وعلى الطاولة".

#افضح_السيسي_بورقه تقدر تستغل فترة انتخابات مستقبل وطن المخابرات والقضاة يوم التلات والاربع وارمى ورق فى كل الشوارع براحتك كأنه ورق المرشحين عمرهم ما حيكونوا اشطر من شعب بأكمله عقول ال 50% دى #انجاز_للسيسي_بورقه pic.twitter.com/tHRHZrhVVt — Fashekh elm3iz (@FElm3iz) August 9, 2020

الفكره سهله و بسيطه بس محتاجه ابداع ، اكتب في ورق كوارث السيسي و افضحه لكل الناس ، عرفهم اننا كتير و لازم نتحد #افضح_السيسي_بورقه pic.twitter.com/9bBExpoQwY — marimelnage (@marimelnage) August 8, 2020

جاء دور دعم الاعمال اللي علي الارض الامنه 💪🏼

ان شاء الله انهاردة هيكون موضوع الهاش

فكرة رمي الورقه

الفكرة تم طرحها كتير لدعمها

وغدا في دعوة ليوم لرمي الورقه اقترحوا الهاش اللي نقدر نوصل الفكرة والدعوة غدا لكل الناس.

⚠️وياريت يكون الهاش ف نص الموضوع

⚠️اي هاش خارج الموضوع هستبعد https://t.co/YQn25p8HCH — ‏‏‏‏‏‏💪🏼بإذن الله💪🏼🇪🇬نازلين🇪🇬💪🏼 (@LoveEgy22501767) August 8, 2020

نداء 📢 لسكان مصر الأصليين قبل ما ينقرضوا😂

يوم 9اغسطس موعدنا مع مصر الورقية📃

أكتب للناس رأيك في السيسي😅

أكتب عن فضايحه وعن إنجازاته الوهمية

حرض علي الثورة وعلي الحشد🤨💪

خلي صوتك يوصل لاكبر عدد وطمن اللي جنبك اننا كتير🤝

#افضح_السيسي_بورقه pic.twitter.com/ZvSKF9UDEK — سوف نبقى⁦♥️⁩هنااا👈🇪🇬 (@koky_koky25111) August 8, 2020

سيظل الداخل يسبق الخارج بخطوات ولكنها عقدة الخواجه😂

الموضوع مش مجرد يوم كما دعي البعض من الخارج ولكن هو #اسبوع_المنشورات كافي الي حد كبير لإحياء الشعب حتي ننتقل للاسبوع التالي بمهام اخري من ضمن ٥ اسابيع ل #صناعة_الثورة

مش مهم اشكر في الدعوة لكن الاهم المشاركة #اغضب_انزل_شارك https://t.co/WRoGXXC1lY pic.twitter.com/bBBFFq0V0S — المعلم داغر (@officialhta2522) August 8, 2020

السيسي لا يحتاج لشئ يظهر خيانته و عمالته و اضراره بكل ما هو مصري #افضح_السيسي_بورقه pic.twitter.com/mZAusyMqkr — Dr. Ahmed Sallam (@AhmedSa06576296) August 8, 2020

فرط في مياه ⁧النيل⁩

فرط في تيران وصنافير

فرط بحدود مصر البحرية

دمر ⁧جيش مصر⁩ وجعله باعة خضار ومصنعي كحك ومن تبقى منه يحمل السلاح إما يقتلون مدنيين ⁧سيناء⁩ أو مرتزقة في ⁧ليبيا⁩ يقتلون المدنيين أيضا

إنه السيسي بسبع سنين

ويلا يلا #افضح_السيسي_بورقة pic.twitter.com/U0Q1rXrlYr — طـ⫷⫸ـآرٍقـ⫷⫸❸🌻 (@tarekalnashar3) August 8, 2020

في المقابل، سارع مؤيدو السيسي إلى تدشين وسم مضاد بعنوان (إنجاز السيسي بورقة) عددوا فيه ما وصفوه بالإنجازات التي حققها الرئيس منتقدين المعارضة والنشطاء.

#انجاز_للسيسي_بورقه

بفضل من الله ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له الفضل في حماية مصر والمصريين من أيدي الإرهاب الغادره داخل مصر وخارجها

الرئيس الذي صنع مالم يكن بحسباننا

الرئيس الذي ابهر العالم بأخلاقه وقوته وحكمته pic.twitter.com/piGIkjsjv7 — احمد عقيل (@Ahmedokil_) August 9, 2020