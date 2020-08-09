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افضح السيسي بورقة.. حملة لكشف إخفاقات الرئيس المصري

السيسي من وجهة نظر معارضين على مواقع التواصل
السيسي من وجهة نظر معارضين على مواقع التواصل
9/8/2020

مع تصاعد غضب المصريين تجاه سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دشن نشطاء وسما بعنوان "افضح السيسي بورقة" للكشف عن إخفاقات السيسي في ملفات سد النهضة الإثيوبي وغاز شرق المتوسط، فضلا عن التدهور الاقتصادي والحقوقي، وعدم تحقيق وعوده السابقة بحياة أفضل.

وتصدر الوسم مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر، حيث دعا نشطاء إلى استغلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ الأيام القادمة في نشر مطبوعات تكشف إخفاقات السيسي، بالتزامن مع حملة تدوين على مواقع التواصل.

وعدد مغردون الأزمات التي تسبب فيها السيسي ونظامه، وعلى رأسها تأزم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وتوتر العلاقات مع ليبيا، والتنازل عن بعض حقوق البلاد في غاز شرق المتوسط بعد التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.

واتهم نشطاء السيسي بالتسبب في تفاقم أزمة سد النهضة وبدء أديس أبابا ملء خزان السد، استنادا إلى اتفاقية المبادئ التي وقعها السيسي عام 2015، والتي أتاحت البدء في الملء الأولي بالتزامن مع المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.

وبحسب صحيفة الشروق المصرية، ذكر مفتي أن أديس أبابا أكدت في مقترحها لدولتي المصب مواصلة مراحل ملء السد وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل.

ورأى آخرون أن أحدث أزمات السيسي توقيع اتفاقية الحدود البحرية مع اليونان مؤخرا، والتي تعتبرها المعارضة تفريطا في مساحة كبيرة من حقوق مصر بالبحر المتوسط، لكن السلطات المصرية تقول إن الاتفاقية تأتي وفقا للقانون الدولي الخاص بتحديد المناطق الاقتصادية للدول المتجاورة بحريا.

واعتبر البعض أن المكايدة السياسية مع تركيا هي السبب الرئيسي وراء توقيع الاتفاقية، وعدم الاستماع لنصائح المخابرات والخارجية التي أوصت الرئيس بعدم غلق الباب أمام اتفاقية مستقبلية مع أنقرة، لما تتضمنه من مصالح مصرية، وفقا لما نشره سابقا موقع "مدى مصر".

واعتبرت الخارجية التركية أنه لا قيمة للاتفاقية، مضيفة "كأنها لم تكن لأنه لا حدود بحرية بين اليونان ومصر، وستتصرف تركيا وفق هذا المفهوم في الميدان وعلى الطاولة".

 

في المقابل، سارع مؤيدو السيسي إلى تدشين وسم مضاد بعنوان (إنجاز السيسي بورقة) عددوا فيه ما وصفوه بالإنجازات التي حققها الرئيس منتقدين المعارضة والنشطاء.

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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