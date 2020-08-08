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موقع روسي: بن سلمان شجع حرب بوتين في سوريا ودعمها سرا

نيوز ري: السعودية وافقت على الحملة الروسية في سوريا قبل وقت طويل من انطلاقها (رويترز)
نيوز ري: السعودية وافقت على الحملة الروسية في سوريا قبل وقت طويل من انطلاقها (رويترز)
8/8/2020

أورد موقع روسي أن وثائق الدعوى القضائية التي رفعها سعد الجبري المستشار السابق لوزير الداخلية السعودي ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أميركا تكشف أن السعودية وافقت على الحملة العسكرية الروسية في سوريا قبل وقت طويل من انطلاقها.

ويقول موقع "نيوز ري" الروسي إن إحدى الوثائق تشير إلى عقد اجتماعين على الأقل بين الجبري ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) (CIA) السابق جون برينان أعرب خلالها الجانب الأميركي عن استيائه من "تشجيع السعودية التدخل الروسي" في سوريا.

وتشير مقتطفات من هذه الوثيقة إلى اتصالات الجبري مع الأميركيين في الفترة التي كان يعمل فيها بوزارة الداخلية السعودية.

وأشار الموقع إلى أنه وقبل وقت قصير من إقالته في سبتمبر/أيلول 2015 شارك سعد الجبري في اجتماعين رسميين مع برينان، وعقب أحد هذين الاجتماعين ذُكر أن ولي العهد السعودي غضب من الجبري، نظرا لأنه أثار في محادثاته مع برينان موضوع اتصالات محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي ذلك الوقت، وقبل أن تتورط روسيا في الحرب السورية أعرب برينان عن قلقه من تشجيع محمد بن سلمان التدخل الروسي في سوريا، وورد في الدعوى أن الجبري نقل رسالة برينان إلى بن سلمان الذي رد عليه بغضب.

وأشار الموقع إلى أن عمل الجبري ضمن وزارة الداخلية السعودية سمح له بإقامة علاقات وثيقة مع ممثلي أجهزة المخابرات الأجنبية، فضلا عن الوصول إلى معلومات مهمة عن الأسرة الحاكمة.

وغادر الجبري المملكة بعد عامين من إقالته، إلا أن ولي العهد السعودي ما زال يطارده، مما يؤكد أن المستشار الأمني السابق في وزارة الداخلية السعودية يملك أسرارا خطيرة عن محمد بن سلمان وحلفائه.

المصدر : مواقع إلكترونية

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