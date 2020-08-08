البث الحي
كوارث|أخبار|جزائر

لا خسائر بشرية.. هزتان أرضيتان تثيران الفزع شرق الجزائر

آثار زلزال سابق ضرب الجزائر العاصمة في 2008 (رويترز)
آثار زلزال سابق ضرب الجزائر العاصمة في 2008 (رويترز)
7/8/2020

أثارت هزتان أرضيتان ضربتا أمس بلدة شمال شرقي الجزائر الفزع بين السكان، بعد التسبب في انهيار مبان وتضرر أخرى دون تسجيل خسائر بشرية.

وأفاد مركز مراقبة الزلازل أن الهزة الأرضية الأولى كانت عند الساعة 7:15 صباحا بقوة 4.9 على سلم ريختر، والثانية في حدود منتصف النهار بقوة 4.5، وكان مركزهما بلدة حمالة في محافظة ميلة على بعد 400 كلم شمال شرق الجزائر العاصمة.

وخلفت الهزتان انهيار مبنى من 5 طوابق وتعرض نحو 30 منزلا لتشققات، لكن دون تسجيل أي خسائر بشرية، بحسب بيان للحماية المدنية.

ويقع شمال الجزائر في منطقة نشاط زلزالي، حيث يتم تسجيل هزات أرضية متوسطة القوة باستمرار.

وكان آخر زلزال مدمر في منطقة بومرداس وشعرت به العاصمة أيضا سنة 2003، إذ بلغت قوته 6.8 درجات، وأسفر عن سقوط 2200 قتيل و11 ألفا و500 جريح.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

19 مصابا في هزة أرضية بالجزائر

ضربت هزة أرضية منطقة بني يلمان بولاية المسيلة جنوب العاصمة الجزائرية, مما أسفر عن إصابة 19 شخصا. وبلغت قوة الهزة خمس درجات, وهي أحد توابع الزلزال الذي وقع قبل عشرة أيام في نفس المنطقة وبلغت قوته 5.2 درجات وخلف ثلاثة قتلى.

قتيلان ومصابون في هزة بالجزائر

قتل شخصان وجرح 43 آخرون في هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس رختر ضربت ولاية المسيلة الجزائرية شرق العاصمة أمس الجمعة وتسببت في أضرار مادية خفيفة.

هزتان أرضيتان بالمغرب والجزائر دون ضحايا

وقعت صباح اليوم هزة أرضية بقوة 4.2 درجات بمقياس ريختر قرب مدينة الناضور شمالي المغرب دون أن تخلف خسائر بشرية أو مادية. تزامنا مع ذلك ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بمقياس ريختر منطقة غليزان غرب الجزائر دون أن تخلف ضحايا.

المزيد من زلازل
الأكثر قراءة