لا خسائر بشرية.. هزتان أرضيتان تثيران الفزع شرق الجزائر

أثارت هزتان أرضيتان ضربتا أمس بلدة شمال شرقي الجزائر الفزع بين السكان، بعد التسبب في انهيار مبان وتضرر أخرى دون تسجيل خسائر بشرية.

وأفاد مركز مراقبة الزلازل أن الهزة الأرضية الأولى كانت عند الساعة 7:15 صباحا بقوة 4.9 على سلم ريختر، والثانية في حدود منتصف النهار بقوة 4.5، وكان مركزهما بلدة حمالة في محافظة ميلة على بعد 400 كلم شمال شرق الجزائر العاصمة.

وخلفت الهزتان انهيار مبنى من 5 طوابق وتعرض نحو 30 منزلا لتشققات، لكن دون تسجيل أي خسائر بشرية، بحسب بيان للحماية المدنية.

ويقع شمال الجزائر في منطقة نشاط زلزالي، حيث يتم تسجيل هزات أرضية متوسطة القوة باستمرار.

وكان آخر زلزال مدمر في منطقة بومرداس وشعرت به العاصمة أيضا سنة 2003، إذ بلغت قوته 6.8 درجات، وأسفر عن سقوط 2200 قتيل و11 ألفا و500 جريح.