مع اقتراب شهر محرّم.. خشية من ملايين الإصابات بكورونا في العراق

حذر وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم السبت من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا والتي عزاها إلى عدم التزام المواطنين بتوصيات الوزارة.

ويأتي تحذير الوزير مع اقتراب شهر محرم الذي يبدأ بعد نحو 12 يوما والذي عادة يتضمن زيارة مئات الألوف لمدينة كربلاء (جنوبي البلاد) حيث مرقد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما.

وأكد الوزير أن لجنة الخبراء سترفع توصيات إلى اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة بشأن أيام ما بعد عيد الأضحى وشهر محرم.

وخلال زيارته اليوم لمحافظة النجف جنوب البلاد صرح التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع) بأن وزارة الصحة وفرت كل الإمكانيات، وأن كل الأدوية المستخدمة في البروتوكولات العالمية متوفرة بكميات كبيرة لدى العراق.

ويأتي تحذير التميمي بعد يوم من تسجيل العراق أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، حيث سجل أمس الجمعة وفاة 75 شخصا جراء المرض، و3461 إصابة جديدة.

وحسب وزارة الصحة العراقية، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أكثر من 144 ألفا، ووفاة 5236 في عموم البلاد.

وأمس الجمعة، نفت وزارة الصحة الاعتماد على سياسة "مناعة القطيع" لمواجهة كورونا، مشيرة إلى أن لجنة من الخبراء تتابع المستجدات الوبائية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر إن القرارات التي تصدر عن الوزارة بشأن التعامل مع فيروس كورونا ليست ارتجالية، وإنما تتم الاستعانة فيها بخبراء.

وأشار البدر إلى أن لدى الوزارة لجنة من الخبراء والمستشارين الذين يجتمعون بشكل يومي لتحديد أولويات المرحلة حسب المستجدات الوبائية، مؤكدا أن الوزارة لم تعتمد على "سياسة مناعة القطيع"، بل اعتمدت على إستراتيجية اكتشاف الحالات وعلاجها بشكل مبكر، والتركيز على فئات الاختبار العالي، والتوعية الصحية بشكل عام.

وأضاف البدر أن العراق مقبل على موسم زيارة شهر محرم، ولا بد أن يكون هناك ضغط على مناطق محددة في بعض المحافظات التي تحتوي على العتبات الدينية، موضحا أن الوزارة لم تحدد المناطق المشمولة بالحجر الصحي حتى الآن.

وكانت محافظة كربلاء قررت مؤخرا عدم استقبال زوار العتبات الدينية حتى 13 محرم، استجابة لتعليمات خلية الأزمة الخاصة بجائحة كورونا.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل رئيس وعدد من أعضاء مجلس نقابة أطباء العراق، بحضور وزير الصحة والبيئة، السيد حسن التميمي، حيث جرى خلال اللقاء بحث تداعيات جائحة كورونا، والجهود المبذولة لتطويق الجائحة، والإجراءات الكفيلة التي تحدّ من انتشار المرض. pic.twitter.com/HajOABwp5Q — رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظميⓂ️ (@DL4zsi9EiLOvSj1) August 6, 2020

إصابات بالملايين

من جهته، توقع عضو مجلس النواب العراقي حسن فدعم أن يصل عدد المصابين بالفيروس إلى الملايين.

وحمّل فدعم الحكومة ارتفاع عدد المصابين بكورونا، واتهمها بالتراخي في التعامل مع المخالفين.

وبخصوص توقعاته المرتبطة بارتفاع عدد المصابين إلى الملايين، أشار في تصريح لوسائل إعلام محلية إلى أن "العراق سيسجل ملايين الإصابات خلال الأيام المقبلة لوجود أعداد كبيرة من المصابين الذين يرفضون مراجعة المستشفيات".