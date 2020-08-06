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الإمارات.. حريق هائل في سوق شعبي بإمارة عجمان

أعمدة اللهب تتصاعد من مكان الحريق (رويترز)
أعمدة اللهب تتصاعد من مكان الحريق (رويترز)
5/8/2020

اندلع حريق هائل أمس الأربعاء في سوق شعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة، بإمارة عجمان في دولة الإمارات.

وقالت إدارة الدفاع المدني في عجمان، إن فرقها تتعامل مع حريق متطور في سوق عجمان الشعبي.

وأضافت في بيان أنه يتم حاليا التعامل مع الحريق من قبل جميع المراكز الأربعة التابعة لإدارة الدفاع المدني بعجمان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد ألسنة لهب ودخان كثيف.

ولا تزال ملابسات الحريق وتفاصيله مجهولة حتى الآن، وما إذا كان قد أسفر عن ضحايا، بينما أخلت السلطات السوق من الباعة والمتسوقين، مع استمرار عمليات الإطفاء.

المصدر : وكالات

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