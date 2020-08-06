الإمارات.. حريق هائل في سوق شعبي بإمارة عجمان

سيطر الدفاع المدني في الساعات الأولى من صباح اليوم على حريق اندلع في برج "تورش" (الشعلة) في مجمع مارينا السكني بمدينة دبي بالإمارات، ولم يسفر عن وقوع ضحايا.
اندلع حريق هائل أمس الأربعاء في سوق شعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة، بإمارة عجمان في دولة الإمارات.
وقالت إدارة الدفاع المدني في عجمان، إن فرقها تتعامل مع حريق متطور في سوق عجمان الشعبي.
وأضافت في بيان أنه يتم حاليا التعامل مع الحريق من قبل جميع المراكز الأربعة التابعة لإدارة الدفاع المدني بعجمان.
#الدفاع_المدني يتعامل مع حريق بسوق #عجمان الشعبيhttps://t.co/eyU4sG4dnA#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/5mTCvmLUl6
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 5, 2020
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد ألسنة لهب ودخان كثيف.
ولا تزال ملابسات الحريق وتفاصيله مجهولة حتى الآن، وما إذا كان قد أسفر عن ضحايا، بينما أخلت السلطات السوق من الباعة والمتسوقين، مع استمرار عمليات الإطفاء.