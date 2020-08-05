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انفجار بيروت.. ترامب يرجّح فرضية الهجوم بقنبلة ويعرض المساعدة

الرئيس الأميركي يستند إلى مسؤولين عسكريين في الاشتباه بتفجير قنبلة بميناء بيروت (الأناضول)
الرئيس الأميركي يستند إلى مسؤولين عسكريين في الاشتباه بتفجير قنبلة بميناء بيروت (الأناضول)
4/8/2020

رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكون الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت ظهر الثلاثاء، ناجما عن هجوم بقنبلة "من نوع ما".

وقال ترامب "تحدثت مع عدد من المسؤولين العسكريين، وقالوا لي إن انفجار بيروت يبدو أنه ناجم عن قنبلة، وإنه يبدو اعتداء".

وفي بداية مؤتمره الصحافي اليومي بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أكد ترامب تعاطف الولايات المتحدة مع لبنان، مجددا استعدادها للمساعدة.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض "لدينا علاقة جيدة جدا مع شعب لبنان، وسنكون هنا للمساعدة. يبدو كأنه اعتداء رهيب".

وهزّ انفجار ضخم مرفأ بيروت، سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وعمّ صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمةَ بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار.

المصدر : وكالات

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