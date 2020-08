انفجار بيروت.. ممرضة تنقذ رُضعا وخادمة تحمي طفلة ومبادرات لإيواء المشردين

كشف الانفجار الضخم الذي هزّ بيروت مساء أمس مخلفا عشرات القتلى وآلاف الجرحى، قصصا إنسانية تظهر جوهر التضامن في أوقات المحن والكوارث ولا سيما تجاه الذين فقدوا مساكنهم جراء الانفجار، فقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العديد من قصص التضحية ومد يد العون للمنكوبين في مختلف أرجاء بيروت.

ومن القصص التي أثارت الانتباه والتفاعل الواسع في مواقع التواصل ما فعلته ممرضة في مستشفى الروم، الذي خرج عن الخدمة جراء انفجار مرفأ بيروت، فقد حملت ثلاثة مواليد جدد من المنشأة الصحية المتضررة جراء انقطاع الكهرباء لكي تنفذ حياتهم.

وتعليقا على قصة الممرضة، قال أحدهم "لبنان يصمد فقط بفضل أصحاب القلوب الكبيرة، وإلا لكان قد انهار منذ وقت بعيد جدا":

#Lebanon only survives because of these big hearts, else it would have collapsed long long long time ago…

