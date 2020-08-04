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شاهد- سيناريو متجدد.. نفوق أعداد هائلة من الأسماك جنوب العراق

العراقيون يعتمدون كثيرا على السمك كمادة غذائية رئيسية على موائدهم (مواقع التواصل)
العراقيون يعتمدون كثيرا على السمك كمادة غذائية رئيسية على موائدهم (مواقع التواصل)
4/8/2020

أعلنت السلطات في محافظة الديوانية (جنوبي العراق) نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسبب تسممها، بعد نحو عامين من كارثة مماثلة شهدتها عدة محافظات عراقية جنوبي البلاد.

وذكر المصدر نفسه في بيان أنه تم تشكيل فريق مشترك من مديرية بيئة المحافظة ومديرية الزراعة، بعد ورود أخبار بوجود حالة صيد جائر بواسطة السموم في المصب العام، مشيرة إلى أن اللجنة رصدت وجود أسماك نافقة وبأعداد كبيرة على عمود المصب العام وبوابات التغذية لهور الدلمج.

وتقع منطقة رمي السموم شمال عمود المصب العام بمسافة تزيد على 25 كيلومترا، ولا توجد فيها نقاط مراقبة.

يذكر أن عدة محافظات وسط وجنوب العراق شهدت كارثة مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مع نفوق آلاف الأطنان من الأسماك بشكل مفاجئ، في المزارع المقامة بنهري دجلة والفرات جنوبي البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حينها أن نتائج الفحوص المخبرية الأولية التي أجرتها أظهرت تعرض بعض مناطق مجرى نهر الفرات إلى التلوث بمحتوى عال من المعادن الثقيلة والأمونيا.

ونشرت الجزيرة نت حينها مقطعا مصورا يرصد القصة الكاملة لتلك الكارثة.

ويعتمد العراقيون كثيرا على السمك كمادة غذائية رئيسية على موائدهم، لذا فإن تبعات هذه الأزمة لم تتوقف عند أصحاب المزارع وخسارتهم المادية الكبيرة، بل وصلت إلى عامة الناس، خاصة بعد عزوف كثير منهم حينها عن شراء السمك خوفا من الإصابة بالأمراض.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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كارثة نفوق الأسماك في العراق.. القصة كاملة

لم يمض سوى يومين على إعلان الحكومة العراقية تأمينها الاكتفاء الذاتي من الأسماك لتنتشر ظاهرة نفوق الأسماك بسرعة، وكأن الأمر جاء ردا على الحكومة التي لم تستوعب الحدث منذ البداية.

كارثة نفوق الأسماك بالعراق في صور

فوجئ العراقيون بنفوق مئات الأطنان من الأسماك بعد تصريحات حكومية تتحدث عن الاكتفاء الذاتي من السمك، في حين أن السبب وراء ما وُصفت بالكارثة الطبيعية ما زال غير معروف، وسط تكهنات بانتشار فيروس "بفعل فاعل".

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