بالفيديو- من مكب نفايات إلى متنفس للعائلات.. هكذا يكسر شاب عراقي عزلة كورونا

وجدت عائلات أحد أحياء مدينة البصرة جنوب العراق متنفسا لأطفالها ومكانا مفتوحا للتنزه في ظل إجراءات العزل العام لمنع تفشي فيروس كورونا.

فقد تطوع المقاول ومربي الكلاب سامر سامي ثامر، بعد أن أُجبر على البقاء في منزله بسبب إجراءات العزل العام، بتنظيف قطعة أرض مهجورة قرب منزله وتحويلها إلى حديقة عامة.

أزال ثامر بمساعدة أسرته وأصدقائه وجيرانه المخلفات وزرعوا الأرض، واستمتع أطفال البصرة في عطلة عيد الأضحى بوقتهم في الهواء الطلق بدلا من البقاء بمنازلهم.

ونبعت فكرة المشروع، ليس فقط من رغبة ثامر في إقامة حديقة عامة بل أيضا من ولعه بالكلاب، فهوايته تربية الكلاب التي أقام لها بيوتا في الحديقة.

ومضى ثامر يقول "دفعني حبي للحيوانات بشكل أساسي للقيام بذلك، فمنذ طفولتي كنت مغرمًا بتربية الحيوانات. أنا أحب هذه الهواية لذا أحاول إقامة علاقة جيدة بيني وبين الحيوانات. ولدى الكلاب ميزة جيدة، وهي الولاء الذي نفتقده في الوقت الحاضر".

وقال الطفل عبد الرحمن محمد (11 عاما) الذي جاء للتنزه في الحديقة التي كانت مكبا سابقا للنفايات "كنت حزينًا ومستاءً لقضاء وقتي في المنزل بسبب حظر التجول، لذلك جئت إلى هنا للاستمتاع. إنها المرة الأولى التي آتي فيها إلى هنا".