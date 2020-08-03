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بحماية أكثر من 15 طائرة.. وفد أميركي يزور مواقع العمال الكردستاني بشمالي العراق

مقاتلون يتبعون لحزب العمال الكردستاني في أحد معاقلهم بجبال قنديل (رويترز)
مقاتلون يتبعون لحزب العمال الكردستاني في أحد معاقلهم بجبال قنديل (رويترز)
3/8/2020

قالت مصادر خاصة للجزيرة إن وفدا أميركيا دخل مواقع حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بإقليم كردستان العراق أول أمس السبت وبحماية أكثر من 15 طائرة.

وبحسب المصدر، فإن الوفد التقى عددا من قادة حزب العمال الكردستاني وطلب منهم قطع صلتهم بأكراد شمال شرق سوريا وما تسمى الإدارة الذاتية كي لا تعطي حججا لتركيا بالتدخل.

وأضاف المصدر أن الجانب الأميركي عرض مشروعا للسلام على حزب العمال الكردستاني شبيها بمشروع السلام مع طالبان في أفغانستان.

ولم تصدر حتى الآن أي معلومات من المصادر الرسمية، سواء من حكومة إقليم كردستان العراق أو حزب العمال الكردستاني بهذا الشأن.

وكانت أنقرة أعلنت منتصف يونيو/حزيران الماضي عن عملية عسكرية تستهدف معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك بشمالي العراق، مشيرة إلى قصف كهوف ومخابئ وتحصينات.

ووقتها، قالت أنقرة إن العملية تأتي ردا على هجمات شنها أخيرا مسلحو حزب العمال الكردستاني، واستهدفت إحدى الهجمات حافلة تقل عمالا في ولاية "وان" (جنوب شرقي تركيا)، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة 8 آخرين.

وأثارت العملية التركية احتجاجا من قبل العراق الذي اعتبرها خرقا لسيادته، واستدعى السفير التركي لديه لإبلاغه احتجاجه.

المصدر : الجزيرة

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