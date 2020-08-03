السيسي خربها.. مواقع التواصل تُعدد إخفاقات الرئيس المصري

مع تصاعد مخاوف المصريين من مخاطر سدّ النهضة الإثيوبي إثر تأزم المفاوضات وإعلان أديس أبابا إتمام الملء الأول لخزان السد، دشن نشطاء وسما لمهاجمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والدعوة لإسقاطه.

وجاء وسم (#السيسي_خربها_مستني_إيه) في صدارة التداول المصري لموقع تويتر، حيث قال مغردون إن السيسي هو المتسبب في تفاقم في أزمة سد النهضة، خاصة بعدما كشف رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين أن اتفاقية إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة التي وقعها السيسي عام 2015، نصت على أن الملء الأول للسد سيكون بالتوازي مع التشييد، وأن مصر أبرمت الاتفاقية وهي تعلم ذلك وموافقة عليه.

وتنطلق اليوم جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور خبراء ومراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية ومكتب الاتحاد الأفريقي.

وتستهدف جولة التفاوض -التي تمتد نحو أسبوعين- إلى إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة، وصولا إلى اتفاق نهائي ملزم لكل الأطراف.

#السيسي_خربها_مستني_ايه يتصدر مواقع التواصل في #مصر اعتراضا على أدائه في أزمة #سد_النهضة، ورفضا لقانون التصالح في مخالفات البناء pic.twitter.com/Mao42nvdid — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 3, 2020

وعبّر مغردون عن غضبهم لما آلت إليه أزمة سد النهضة وسط صمت مصري، وإعلان السيسي رفض الخيار العسكري للتعامل مع الأزمة، وحديثه عن بدائل داخلية لترشيد استهلاك المياه عبر اعتماد وسائل الري الحديثة وتغليظ العقوبة على المسرفين في الماء.

وأكد رواد مواقع التواصل أن أزمة المياه هي أخطر الأزمات التي تواجهها مصر في تاريخها، وأن نقص المياه ليس مجرد فشل سياسي بل خراب لمصر يطول الجميع من المؤيدين والمعارضين، وهو ما دفع بعضهم للتعجب من صمت مؤيدي السيسي ومحاولة بعضهم الدفاع عنه وتبرير الكارثة.

وده حال مصر فى عهد السيسي 🥄 غير الجوع و الفقر اللى لسه هيزيد غير الناس اللى كانت معاها فلوس كويسه هى كمان بتفلس واصحاب شركات مقاولات اصلاً شغالين مع الجيش عليهم ديون فوق الخيال وبيفلسوا ، طب يبقي حال الناس اللى مش شغاله مع الجيش ايه . تعيش انت !#السيسي_خربها_مستني_ايه pic.twitter.com/mUNDbvRtYf — محمد على | Mohamed Ali (@Monmedalisecret) August 3, 2020

بس يا مصريين ، ومن ساعتها واحنا شايفين ايام سوداء ملهاش ملامح فقر وذل وظلم وقهر وفساد وسجن واعدام وضياع هيبة مصر وخراب الاقتصاد وضياع تيران وصنافير وضياع نهر النيل..

وفي النهاية #الشعب_المصري_الضحية #السيسي_خربها_مستنى_ايه pic.twitter.com/RhaynALZlz — اينشتاين (@einsteinian2020) August 3, 2020

ابني طرق ابني كباري دوس علي الشعب اللي يعاني.

هدم بيتوت هدم مباني #السيسي_خربها_مستني_ايه pic.twitter.com/yW5mdVKirh — ÁßĎõ (@HaDy658) August 3, 2020

#السيسي_خربها_مستني_ايه والله ياباشا مستني ميعاد الإنتخابات علشان أنتخبه تاني هههههه😂😂😂 pic.twitter.com/sLCo4Cx0gz — اسلام نصر 🇪🇬 (@islamnasre666) August 3, 2020

اخربها واخربها يا ريس

أنت زعيم والنعمة مهيس#السيسي_خربها_مستني_ايه pic.twitter.com/OPlWOwYmXF — Ahmed Aburady (@aburady_ahmed) August 3, 2020

الغاز لإسرائيل وتيران وصنافير للسعودية وحقول البترول لقبرص والاثار للإمارات والمياه لاثيوبيا والقصور لانتصار والكرتونة للشعب والسجن للي مش عاجبه#السيسي_خربها_مستني_ايه pic.twitter.com/4IKzkSCu4w — Hasna mostafa (@kkardena) August 3, 2020

ولم يقتصر الأمر على أزمة سد النهضة، حيث عدد البعض ما وصفوه بالأزمات التي تسبب فيها السيسي، مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين لصالح السعودية، والتفريط في جزء من حقوق مصر في غاز شرق البحر المتوسط، فضلا عن التدهور الكبير في حقوق الإنسان وحالة الانقسام المجتمعي التي تشهدها مصر منذ الانقلاب العسكري صيف 2013.

كما استغل البعض الوسم للإشارة إلى القرارات الحكومية الأخيرة التي ساهمت في غضب قطاعات كبيرة من المصريين، مثل هدم المنازل المخالفة وتحويل سيارات الأجرة للعمل بالغاز وهدم مقابر تاريخية، فضلا عن تضرر المزارعين بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

خطورة تلك القرارات أشار إليها الكاتب الصحفي الموالي للسلطة عماد الدين حسين، في مقال بعنوان "خطورة إغضاب قطاعات كثيرة في وقت واحد"، نشره في صحيفة الشروق التي يرأس تحريرها.

ونقل حسين عن خبير لم يذكر اسمه، خطورة أن تدخل الحكومة المصرية في مشاكل وصراعات مع قطاعات كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، مضيفا "لا ينبغي للدولة أن تكون لديها مشكلة مع رجال الأعمال والمصدرين والمصنعين وأصحاب السيارات الملاكي والأجرة والفلاحين والمخالفين للبناء والأزهر في نفس الوقت".

وأكد أن الضغوط والتحديات الخارجية مثل ليبيا وسد النهضة، تتطلب ألا تكون هناك مشاكل أو قلاقل أو مؤشرات غضب داخلية، أو على الأقل تقليلها إلى أدنى مستوى ممكن، وعدم تجميعها معا.

#السيسي_خربها_مستني_ايه

70 سنة حكم عسكر .. العالم كله اتقدم أو بيتقد إلا احنا بنررجع لورا بسبب حكم العسكر

7 سنين من حكم السيسي لوحدهم جابوا البلد 30 سنة ورا بلاد الدنيا

البلد مش بلدهم

شارك في أي حراك ثوري حتى لو بسيط

ماتكونش سلبي — # (@abdo1_dr) August 3, 2020

#السيسي_خربها_مستني_ايه

وبعد انهيار سد صغير في السودان يحتوي علي 5مليون متر مكعب مياه اثر علي قري السودان

فما بالك ايها الشعب المغيب ب75 مليار متر مكعب

سيبيييد مصر باالكامل والبلورقه والقلم

ويقال ايضا ان هذا السد ضعيف التحمل

فوقوا يرحمكم الله

اللهم قد بلغت — Yasser (@Yasser23921968) August 3, 2020