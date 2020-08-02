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وزير الخارجية اللبناني يعتزم تقديم استقالته

استقالة حتي نتيجة عدم حصول أي تقدم في المسار الذي تسلكه الحكومة لمواجهة الأزمات التي تعصف بلبنان (رويترز)
استقالة حتي نتيجة عدم حصول أي تقدم في المسار الذي تسلكه الحكومة لمواجهة الأزمات التي تعصف بلبنان (رويترز)
2/8/2020

نقل مراسل الجزيرة في بيروت عن مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية قولها إن وزير الخارجية ناصيف حتي يتجه لتقديم استقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب يوم غد الاثنين.

وقالت مصادر الخارجية اللبنانية إن الوزير حتي أعرب عن نيته تقديم استقالته نتيجة عدم حصول أي تقدم في المسار الذي تسلكه الحكومة لمواجهة الأزمات التي تعصف بلبنان.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر -مفضلا عدم الكشف عن هويته -أن سبب الاستقالة يتمثل في "هروب من الواقع"، ونفى المصدر أن يكون هناك أي تواصل بين الوزير ورئيس الحكومة حسان دياب، في هذا السياق.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، مما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة دياب في 11 فبراير/شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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