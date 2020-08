رغم حملات ترامب ولوبي إسرائيل.. هذا ما يعنيه فوز إلهان عمر ورشيدة طليب بانتخابات الديمقراطيين

رغم الحملات الشرسة التي تعرضت لهما النائبتان عن الحزب الديمقراطي الأميركي إلهان عمر ورشيدة طليب، لاسيما من الرئيس دونالد ترامب، فإن فوزهما يعكس برأي مراقبين تطورات هامة داخل الحزب الديمقراطي، أهمها تصاعد قوة "التيار اليساري التقدمي" قبل أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات الرئاسة والكونغرس في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ومثل فوز النائبة المسلمة المحجبة (إلهان) بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا دليلا آخر، سبقه فوز مماثل للنائبة (رشيدة) ذات الأصول الفلسطينية في ولاية ميشيغان، على قوة تيار التغيير داخل المعسكر الديمقراطي.

ويرى بعض الخبراء في اختيار مرشح الحزب للرئاسة جو بايدن للسيناتورة كامالا هاريس دليلا واضحا على تفهم قادة الحزب التاريخيين لما يشهده من تغيرات اجتماعية واسعة جعلته قبلة الأقليات العرقية والدينية، والتي تزداد نسبتهم بين جموع الناخبين الأميركيين، وهو ما يترك آثارا واسعة على سياسات واشنطن الخارجية.

تحديات واسعة

وواجهت النائبتان المسلمتان تحديات واسعة منذ وصولهما لمجلس النواب عام 2016، سواء ما تعلق بخلفيتهما الاستثنائية أو مواقفهما السياسية غير التقليدية بالمعايير الأميركية خاصة ما يتعرض للممارسات التعسفية والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.

ونجحت إلهان في الفوز بالانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي في الدائرة الخامسة لولاية مينيسوتا، وحصلت على نحو 57% من الأصوات.

وواجهت منافسة شرسة من المحامي الأسود أنتون ميلتون مو الذي تلقى دعما سياسيا وماليا من متبرعين للحزب الديمقراطي لم يرق لهم موقف إلهان تجاه القضية الفلسطينية وموقفها العلني والشجاع المعادي للسياسات الإسرائيلية، ولم يشفع لميلتون نجاحه في جمع 3.2 ملايين دولار لدعم حملته في حين لم تجمع إلهان سوى أقل من نصف مليون دولار.

ولم تتوقف اتهامات اللوبي الإسرائيلي لإلهان بالعداء للسامية، ولم تنجح هذه الضغوط في إخراجها المبكر من العملية السياسية كما تأمل البعض.

وتُمثل إلهان الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا حيث وقعت عملية قتل جورج فلويد، ذي الأصول الأفريقية، على يد ضابط شرطة أبيض نهاية مايو/أيار الماضي، وهو ما أدي لأكبر موجة احتجاجات شهدتها الولايات المتحدة منذ نصف قرن.

ودعمت النائبة المحجبة بقوة مطالب إصلاح أجهزة الشرطة، كما دعمت "حركة حياة السود مهمة" وهو ما أوقعها في صراعات مع العنصريين البيض.

وفي الدائرة الثانية بولاية ميشيغان، حققت رشيدة فوزا مماثلا رغم حملات الهجوم عليها من كبار قادة الجمهوريين وكذلك من منظمات اللوبي الإسرائيلي.

وحصلت رشيدة على 67% من الأصوات في حين حصلت منافستها رئيسة بلدية ديترويت على أقل من 30% من الأصوات.

ويجري التجديد لأعضاء مجلس النواب عبر انتخابات تجري كل عامين، ويفسح هذا الفوز الطريق أمام إلهان ورشيدة لخوض السباق الانتخابي التشريعي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم في مواجهة مرشحي الحزب الجمهوري للحفاظ على مقعدهما بمجلس النواب.

تواصل بايدن غير المسبوق مع المسلمين

