التواصل حول كوفيد-19.. ندوة لمعهد الجزيرة للإعلام تستهدف الصحفيين والناشطين

ينظم معهد الجزيرة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ندوة عبر الإنترنت (ويبينار) تحت عنوان "التواصل حول كوفيد-19″، وهو الاسم العلمي لفيروس كورونا المستجد.

وتستهدف الندوة الصحفيين الذين تركز تغطياتهم على دولة قطر، بالإضافة إلى الناشطين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك صباح الأربعاء المقبل 19 أغسطس/آب الجاري، من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة عبر تطبيق زوم.

وستتناول الندوة ٣ محاور، الأول منها يحمل عنوان "التغطية الصحفية في زمن الأخبار الزائفة"، ويتحدث فيها كل من الخبيرة بمجال التربية الإعلامية عنود الزعبي، والمنتج في وحدة الرصد والتحقق في شبكة الجزيرة الإعلامية لحسن سكور.

وفي ما يتعلق بالمحور الثاني الذي يحمل عنوان "سلامة الصحفيين أثناء تغطية وباء كورونا"، سيتحدث الصحفي والمحرر المهتم بالتطور الرقمي في وسائل الإعلام أحمد أبو حمد، وهو يعمل في مجال حقوق الإنسان واللاجئين والعلاقات الدولية.

وأما صادق الحمامي، وهو متخصص في مجال الصحافة العلمية في العالم العربي وأوروبا، فيتحدث في المحور الثالث المتعلق بدور الصحافة العلمية في تغطية كوفيد-19.

ويمكن التسجيل في الويبينار عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE0v3vGtRFjt0Le3xkpTbdKTMHeBwUeCgaGInTT-k47JQDag/viewform