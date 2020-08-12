وسط سخرية واتهامات بالعنصرية والتناقض.. جدل حول تجنيس الأجانب بمصر

تفاعل واسع وحالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حول قانون منح الجنسية للأجانب، رغم أن العمل به بدأ قبل نحو 5 أشهر وسبق ذلك إقرار البرلمان له العام الماضي.

وتصدر وسم بعنوان "#الشعب_يرفض_التجنيس" مواقع التواصل، وسط جدل بين المؤيدين والمعارضين والساخرين، دون معرفة أسباب اشتعال القضية مرة أخرى.

وفي 14 مارس/آذار 2020، نشرت الجريدة الرسمية قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه في يوليو/تموز 2019، وأثار جدلا وقتها بسبب إمكانية حصول الإسرائيليين على الجنسية المصرية وتملّك الأراضي في سيناء.

ويقول المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، إن المكتب تلقى طلبات عديدة للحصول على الجنسية المصرية، ولم يتم حتى الآن الموافقة على أي طلب بسبب تشكيل المكتب مؤخرا واشتراط مرور 3 شهور لنظر الطلب.

وقبل يومين وخلال ندوة بعنوان "دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية"، أوضح صدقي أن عددا كبيرا من المتقدمين بالطلبات تقدموا لشراء وحدات عقارية في الأبراج المزمع إنشاؤها في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو وسط القاهرة.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء للسماح بمنح الجنسية لأصحاب الشركات القائمة عند زيادة رأس المال، بعد تلقي طلبات كثيرة من رجال الأعمال العاملين فى السوق المحلية.

بين الرفض القاطع والترحيب بالأشقاء.. #الشعب_يرفض_التجنيس يشعل الجدل على مواقع التواصل في #مصر، وسط مطالبات بإلغاء قانون منح الجنسية للأجانب، واتهامات بالعنصرية تطال رافضي القانون هل توافق على التجنيس في مصر؟ pic.twitter.com/XfSIiviuTS — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 12, 2020

وتجادل المغردون حول منح الجنسية المصرية للأجانب، حيث تشدد بعضهم في الرفض، مؤكدين على ترحيب المصريين بالمقيمين لكن دون منحهم الجنسية التي هي حق مكتسب فقط للمصريين.

وركز آخرون على رفض توطين وتجنيس اللاجئين السوريين في مصر، بدعوى منافسة المصريين في أرزاقهم، بينما وصل بعضهم حد العنصرية والتنمر الذي رفضه آخرون.

وقال بعضهم إن تجنيس الأجانب يهدد الأمن القومي المصري، خاصة أنه لن يدافع عن مصر ويحارب من أجلها سوى المصريين.

قانون السيسي للتجنيس خطير جداً لأنه سيقوم بتجنيس إسرائيليين ويعطيهم الجنسية المصرية ،ويسمح لهم بالإستيطان في سيناء ويحقق لهم حلمهم ، وهذه المرة لن يكون إحتلال لسيناء بل إستيطان بشكل قانوني لأنهم يحملون الجنسية المصرية، إنها الخيانة الكبري لشعب مصر ولكل العرب . #الشعب_يرفض_التجنيس — Omar mohamed🇪🇬⁩⁦🇹🇷⁩⁦⁦⁦⁩عمر محمد (@Aboda72821815) August 12, 2020

#الشعب_يرفض_التجنيس

لكَ ان تتخيل

شوف بنفسك واقرا وقولي رأيك

انا مع ان بلدنا مفتوحه لكل عربي

بلدنا للجميع. بس كضيوف فترة

ويرجعوا بلدهم تاني. انا ضد انك تترك بلدك

وتستوطن في مصر

تعال اشتغل واستثمر وعيش ونحطك تاج علي راسنا.

بس تتدخل في شؤون البلد لا

تستوطن لا

تعمل فتنة لا pic.twitter.com/r2wUySaEU0 — 🇪🇬™☞©فًـأَرِسْ أِلْسِـيَسِـيْ©☜™🇪🇬 (@fares1Co0o0o0ol) August 11, 2020

#توطين_اللاجئين_نكبه #الشعب_يرفض_التجنيس

الموضوع كبر وزاد عن الحد اين نواب الشعب ؟ اين الجهات الرقابيه ؟ pic.twitter.com/R6UUg7HoKu — $Eslam$ (@eslam5555595) August 11, 2020

مصر للمصريين

محدش بيقف ويقوم البلد دي غير ولادها المخلصين الشرفاء

احنا نجوع يا ريس ونتحمل زي ما اتحملنا كتير ولا حد يدخلها مستثمر ويتملك عقار وياخد الجنسية الغالية بفلوسه @AlsisiOfficial #الشعب_يرفض_التجنيس — Lara. M. Hany 🇪🇬 (@Lara__Hany) August 11, 2020

#الشعب_يرفض_التجنيس

أرجو من الحكومة ان تفرق ما بين أيواء اللاجئيين وبين اعطائهم الجنسية لأن هذا سوف يؤدي إلى استيطانهم على أرضنا وسوف نرى ما لا نحسب عقباه . — Samar.elsaftey (@ElsafteySamar) August 11, 2020

أى أجنبي يريد اقامة أي مشروع لابد وان يكون معه كفيل مصرى بنسبة شراكة ٥١٪ وبضمانات بحيث تكون الشراكه حقيقيه وليست شراكه وهمية ولا يكون للشريك الأجنبي الحق بالتوقيع رسميا بأسم الشركة ويكون التوقيع الرسمي المتعتمد للشريك المصري فقط @AlsisiOfficial @moiegy #الشعب_يرفض_التجنيس — 🇪🇬 مصرية وبس 🇪🇬 (@rokaa8080) August 11, 2020

#الشعب_يرفض_التجنيس من مين العالم هيتهم بانه ياخذ الجنسيه المصريه غير اليهود علشان يوصلو لحلمهم دوله اسرائيل من النيل الى الفرات وطبعا هما خلصوا على الفرات الى هى العراق ودلوقتى داخلين على النيل pic.twitter.com/fCVO8IsF1B — محمود المصرى (@mohamed66426481) August 11, 2020

في المقابل، سخر مغردون من الوسم متسائلين عن أهمية الجنسية المصرية التي يتكالب عليها الجميع بما يثير مخاوف المصريين.

وانتقد آخرون ما وصفوه بالعنصرية التي يرفض من خلالها البعض تجنيس الأجانب، وقارنوا ذلك بحرص العديد من المصريين على التجنس بجنسيات أوروبية وأميركية، واتهموا الرافضين بالتناقض في المواقف.

#الشعب_يرفض_التجنيس

طيب ياشويه عنصريين أنا مصري وعايش في بريطانيا منذ 35 سنه ولا أبويا بريطاني ولا أمي بريطانيه ومنحوني الجنسيه البريطانيه مقالوش أنه ده عربي ومسلم ومش مفروض نديله جنسيتنا ويتمتع بنفس حقوقنا

يعني حتخربوها علينا بعنصريتكم مفكرين أنكم كنتم خير أمه اخرجت للناس بجد؟ pic.twitter.com/Y48OFSI66K — أنا أتسائل فقط؟؟؟؟؟ (@hamdyso66833332) August 12, 2020

الحكومة المصريّة أصلاً بتاخد فلوس من المصريين مش بتديلهم ،الجنسيّة حتكون بمقابل مادّي

ومش هتدّي أي مزايا ماديّة بعد مايحصل عالجنسيّة المصريّة

يبئا خايفين ليه؟

الميّزة الوحيدة للجنسيّة المصريّة انو بندخل فيها لحديقة الحيوانات بسعر أقل من السائح الأجنبي#عنصريه#الشعب_يرفض_التجنيس — Haya (@Haya60576714) August 12, 2020

#الشعب_يرفض_التجنيس

طب مالمصرى بيروح يتجوز اجنبيه علشان ياخد الجنسيه ،

والمصريين قارفين بلاد العالم فى كل مكان ، اشمعنا بقا لما حد يجي على ارض مصر مانديلوش الجنسيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ — ♑️ρнɪℓσsσρнy ωσмαи (@philosophywoma1) August 11, 2020

#الشعب_يرفض_التجنيس

هل انت متخيل ان في حد عاوز الجنسيه المصريه

اذا كان المصريين مش عاوزين يقعدو فيها pic.twitter.com/YvaeUHqPAa — أحمد الديک (@VkRLuF0gUGtVLsh) August 11, 2020