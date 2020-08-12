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مسؤول أميركي يزور قطر لشكرها على التزامها بمحاربة الإرهاب

منسق شؤون محاربة الإرهاب بالخارجية الأميركية سيلتقي النائب العام القطري (رويترز)
منسق شؤون محاربة الإرهاب بالخارجية الأميركية سيلتقي النائب العام القطري (رويترز)
12/8/2020

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن منسق شؤون مكافحة الإرهاب ناثان إيه. سيلز يجري زيارة لقطر اليوم الأربعاء، للتعبير عن شكر الولايات المتحدة للسلطات القطرية على التزامها بمكافحة الإرهاب الدولي، وتعاونها من أجل تقوية الشراكة بين الدوحة وواشنطن في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب.

وأضافت الخارجية الأميركية -في بيان لها- أن سيلز سيلتقي مع النائب العام القطري علي بن فطيس المري، وعدد من المسؤولين البارزين في الحكومة القطرية، لمناقشة دور الدوحة بصفتها "شريكا قويا في محاربة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".

وأشار بيان وزارة الخارجية الأميركية إلى أن منسق شؤون مكافحة الإرهاب سيتطرق في مباحثاته في الدوحة إلى مشاركة قطر في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتحتضن قطر قاعدة العديد الجوية التي يوجد فيها أكثر من 8 آلاف جندي أميركي، وفيها أيضا مركز العمليات الجوية للتحالف والذي تشارك فيه 18 دولة.

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية

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