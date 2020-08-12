مسؤول أميركي يزور قطر لشكرها على التزامها بمحاربة الإرهاب

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن منسق شؤون مكافحة الإرهاب ناثان إيه. سيلز يجري زيارة لقطر اليوم الأربعاء، للتعبير عن شكر الولايات المتحدة للسلطات القطرية على التزامها بمكافحة الإرهاب الدولي، وتعاونها من أجل تقوية الشراكة بين الدوحة وواشنطن في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب.

وأضافت الخارجية الأميركية -في بيان لها- أن سيلز سيلتقي مع النائب العام القطري علي بن فطيس المري، وعدد من المسؤولين البارزين في الحكومة القطرية، لمناقشة دور الدوحة بصفتها "شريكا قويا في محاربة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".

الخارجية الاميركية تشكر "إلتزام" قطر في مكافحة الإرهاب.

وسيصل السفير سيلز لدولة #قطر لمقابلة النائب العام علي بن فطيس ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى لمناقشة دور قطر كشريك قوي في مكافحة تمويل الإرهاب،وتنفيذ برنامج جديد لمكافحة تمويل الإرهاب/غسيل الأموال،والدور الفعال لهزيمة داعش. https://t.co/qd694enRU9 — Reem Al-Harmi ريم الحرمي chez moi 🏠 (@Reem_AlHarmi) August 12, 2020

وأشار بيان وزارة الخارجية الأميركية إلى أن منسق شؤون مكافحة الإرهاب سيتطرق في مباحثاته في الدوحة إلى مشاركة قطر في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتحتضن قطر قاعدة العديد الجوية التي يوجد فيها أكثر من 8 آلاف جندي أميركي، وفيها أيضا مركز العمليات الجوية للتحالف والذي تشارك فيه 18 دولة.