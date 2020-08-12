شاهد.. متحدث باسم التحالف الدولي يفر من مقابلة على الهواء بسبب سقوط صاروخ في بغداد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هروب العقيد مايلز كاغينز، المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، من مقابلة تلفزيونية مساء أمس أثناء سقوط صاروخ في محيط "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مباني السفارة الأميركية وباقي البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وظهر المتحدث الأميركي يفر من المقابلة مع قناة "التغيير" العراقية ويهرب لمكان آمن بمجرد سماعه صوت صافرة الإنذار الخاصة بالسفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

وفي وقت لاحق من المقابلة، عاد المذيع للعقيد كاغينز، وسأله عن طبيعة الحدث، حيث أكد أنه عندما سمع صفارات الإنذار ذهب للاحتماء في مكان آمن.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد مساء الثلاثاء بأن هجوماً بصاروخ كاتيوشا استهدف "المنطقة الخضراء" في بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي إن الصاروخ سقط بمحيط إحدى بوابات المنطقة الخضراء، دون أن يتسبب بسقوط ضحايا أو خسائر مادية وفقا للمعلومات الأولية.

هروب الكولونيل كاغنز من مقابلة تلفزيونية اثناء اطلاق صفارة الانذار في السفارة الامريكية في بغداد pic.twitter.com/dK9hi3n6lK — شمس الدجى (@v1Cb5exZvqD4Zw1) August 12, 2020

ويأتي الهجوم بعد ساعات من هجوم بعبوة ناسفة استهدف رتلا للقوات الأميركية في منطقة التاجي شمالي بغداد.

وكانت فصائل مسلحة، بينها كتائب حزب الله العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأميركية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري.

وصّوت البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني الماضي بالأغلبية على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، بعد أيام من مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، برفقة أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في قصف جوي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.