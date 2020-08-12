نفذه قراصنة "لازاروس".. الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم إلكتروني

قالت إسرائيل اليوم إنها أحبطت هجوما إلكترونيا استهدف صناعاتها العسكرية، نفذته مجموعة قراصنة يعتقد الخبراء أنها تنشط من كوريا الشمالية.

وأفاد بيان صحفي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الهجوم نفذته مجموعة "لازاروس" الدولية التي تنشط على الإنترنت، والتي قالت إنها "مدعومة من دولة أجنبية".

وتقول الولايات المتحدة الأميركية إن مخابرات كوريا الشمالية هي التي تدير مجموعة "لازاروس".

وذكرت السلطات الإسرائيلية إن متسللين زعموا أنهم جهات توظيف وأرسلوا عروض وظائف لعاملين في قطاع الصناعات العسكرية في محاولة لاختراق شبكاتهم وجمع معلومات حساسة.

وأضاف بيان الوزارة أن المجموعة أسست لبيانات مزيفة على شبكة "لينكد إن" للتستر على المتسللين، وحاولت بشكل منفصل اختراق شركات عسكرية إسرائيلية عبر مواقعها الإلكترونية على الإنترنت.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات رصدت في وقتها وتم إحباطها دون أي عرقلة لعمل شبكات تلك الشركات، لكنها لم تحدد الشركات المستهدفة أو توقيت وقوع محاولات الهجوم.

وكانت إسرائيل اتهمت في الأشهر الماضية، مجموعات داعمة لفلسطين، وأخرى مدعومة من إيران، بمحاولة تنفيذ هجمات إلكترونية على شركات إسرائيلية حساسة.