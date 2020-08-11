هتفوا: لا تحالف بعد اليوم.. عسكريون متقاعدون يتظاهرون في عدن لدفع رواتبهم المتوقفة

تظاهر الاثنين متقاعدون عسكريون في قوات الحكومة اليمنية أمام مقر التحالف السعودي الإماراتي في مدينة عدن جنوبي اليمن، للمطالبة بدفع رواتبهم المتوقفة منذ عدة أشهر.

وهتف المتظاهرون الغاضبون ضد التحالف السعودي الإماراتي مرددين "لا تحالف بعد اليوم".

ويعتصم المتقاعدون العسكريون من المحافظات الجنوبية منذ 6 أسابيع أمام مقر التحالف، للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ 11 شهرا.

ويعاني المئات من القادة العسكريين المتقاعدين والجنود المسرحين من أوضاع معيشية صعبة جراء تأخر رواتبهم وارتفاع الأسعار، تزامنا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تفتك بحياة الملايين من الشعب اليمني جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 6 أعوام.

من جهة أخرى، طالبت 13 منظمة حقوقية أهلية في اليمن الاثنين الأجهزة الأمنية بالعمل على حماية المدنيين في مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته منظمات، من بينها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، و"سياج لحماية الطفولة"، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات، و"تمكين".

وقال البيان إن "اشتباكات مسلحة اندلعت ظهر الأحد بين عناصر مسلحة شمالي تعز وأسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين".

وطالب البيان الأجهزة الأمنية في المحافظة بـ"القيام بواجباتها القانونية في حماية المدنيين، وسرعة إلقاء القبض على الجناة وتسليمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم".