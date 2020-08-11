السيسي باع مصر.. نشطاء يتحسرون على تيران وصنافير والنيل وغاز المتوسط

بالتزامن مع بدء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، دشن نشطاء وسما بعنوان "السيسي باع مصر" تنديدا بسياسات الرئيس المصري في "التنازل عن حقوق مصر والتفريط في ثرواتها".

وتصدر الوسم مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث شارك فيه آلاف المغردين بالصور الساخرة والتعليقات المنددة بالسيسي ونظامه.

وقارن آخرون بما وصفوه تفريط السيسي في مقدرات مصر، وبين احتفال النظام بانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) المثيرة للجدل والتساؤل عن جدواها في ظل أزمة سد النهضة وانتشار فيروس كورونا والتدهور الاقتصادي، فضلا عن الأداء المتدني لمجلس النواب (الغرفة الأولى)، بحسب معارضين.

تيران وصنافير و مياه النيل والبحر المتوسط.. #السيسي_باع_مصر يتصدر مواقع التواصل، اعتراضا على تفريط #السيسي في حقوق #مصر، مقابل تحسين علاقاته دوليا pic.twitter.com/D4EWqZB2zn — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 11, 2020

وعدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأزمات التي تسبب فيها السيسي، والثروات التي تنازل عنها، وجاء على رأسها مياه النيل، والتي يتهم مصريون السيسي بالتفريط فيها عبر توقيع اتفاقية المبادئ مع أديس أبابا عام 2015، والتي أتاحت بدء ملء خزان السد قبل التوصل لاتفاق نهائي، بحسب رئيس الوزراء الإثيوبي السابق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن أديس أبابا "ليست لديها مشكلة في استفادة مصر من نهر النيل، لكن المشكلة تظهر عندما تحاول القاهرة المطالبة باحتكار المياه، وهو أمر مستحيل"، مضيفًا أن "ما يدعيه الآخر بحقه التاريخي الذي منحه إياه الاتفاق الاستعماري لا يتطابق مع حس الإنصاف والعقلانية".

وبحسب ما نقلته صحيفة الشروق المصرية اليوم الثلاثاء، قال مفتي إن 86% من مياه النيل تنبع من الأراضي الإثيوبية، فهي هبة طبيعية ولا يمكنك منع إثيوبيا من استخدامها، مضيفا أن النيل نهر عابر للحدود وأنه بقدر ما يحق لمصر استخدام نهر النيل، يحق لإثيوبيا أيضا.

اللجان إتأخرت اوي في إنهم يعملوا هاشتاج مضاد أقترح يسموه السيسي عَمّر مصر أو السيسي بطل مصر ناس ملهاش لازمة بتاخد فلوس وكل وظيفتها تبين إن الموضوع صراع سياسي بين فئتين واحدة بتحبه وواحدة بتكرهه مع أن أغلب فئات الشعب مش طايقاه أساسا #السيسي_باع_مصر pic.twitter.com/9pNV84II2W — mhad (@mhad11000) August 10, 2020

#السيسي_باع_مصر

السيسي باع تيران وصنافير

السيسي باع نهرالنيل

السيسي باع الغاز للصهاينه

السيسي باع آثار للي يدفع أكثر

السيسي يبني قصور وأستراحات في حين الشعب المصري يعيش في حالة تقشف

السيسي يحفر قناة السويس الجديدة وتكون عبئ ولا تساعد علي النمو الأقصتادي للدولة — Karem (@Karem06899436) August 11, 2020

باع الوطن

باع الأرض والعرض

باع النيل فرط في تيران وصنافير

باع حقوقنا في البحر المتوسط

باع حقول الغاز الطبيعي

باع ضميره وأرضه وعرضه واشترى الكرسى ونفوذه #السيسي_باع_مصر pic.twitter.com/FbrMOXxBLT — ⛅عنان سماء⛅تويتر (@anan_seif) August 11, 2020

وفي السياق ذاته، تحدث مغردون عن تفريط السيسي في أجزاء من حقوق مصر في غاز شرق المتوسط، عبر ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان.

وأعاد آخرون التذكير بتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين لصالح السعودية، مما أفقد مصر سيطرتها على مضيق تيران بعدما تحول إلى مياه دولية وليس مصرية كما كان في السابق.

ولفت بعضهم إلى استمرار السيسي في سياسة الاقتراض من الخارج والتي أدت إلى ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى أكثر من 125 مليار دولار، وهو ما ستتحمله الأجيال المقبلة، خاصة أن السيسي لا ينفقها على مشروعات إنتاجية، بل يتفاخر ببناء القصور الرئاسية!

#السيسي_باع_مصر

*تيران وصنافير

*مياة النيل

*منجم ذهب السكري

*حدود مصر البحرية

*غاز مصر

*آثار مصر

*القروض اليومية بلا داعي

*بنية تحتية بالية ومهترأة ماعدا ما يخص الطبقة الحاكمة ورجال الاعمال

*سرقة الشعب من خلال سن قوانين تستنزفهم ماديا

*بناء عشرات السجون والقصور الرئاسية — مسلم حر (@Waqa56233170) August 11, 2020

لاشك أنه مازال يحكمنا حاكم عميل للأجانب ويرجح مصلحة نفسه ومصلحة الأجانب على مصلحة الشعب ويبيع كل القضايا علشان يحصل على رضا الأعداء ويعيش كالملوك, فلن يحصل لنا تقدم وراحة وأمن وصحة وقدرة , لذلك علينا أولا أن نتخلص من الباعث الرئيسي لهذه الأوضاع الكارثية في مصر#السيسي_باع_مصر pic.twitter.com/25wZYSo96T — هشام عبدالعال (@Hesham_A4) August 11, 2020

#حقل_ليفياثان المصري أداه لإسرائيل ببلاش علشان تبيعلنا منه غاز يعني اتسرقنا مرتين. وتيران وصنافير للسعودية باعها بثمن زهيد، ومياه النيل لأثيوبيا ياعالم بإيه، وجيشنا باعه للإمارات.

اللي لينا باعه واللي لغيرنا في شرق المتوسط بيبلطج عليه.

#السيسي_باع_مصر — Abo_Baraa (@3n6_4hm4d) August 11, 2020

ب تيران وصنافير ولا من غيرها!!

طب ب حدودنا البحريه في شرق المتوسط ولا من غيرها!!

المناهج تتغير نااااو#السيسي_باع_مصر pic.twitter.com/KjoNEReZmO — ahmedd (@ahmedaboudaif91) August 11, 2020

مصر اتباعت منذ أول طلقة رصاص سكنت صدور المتظاهرين

مصر اتباعت لما نفي قسرا أشرف من فيها

مصر اتباعت يوم مجزرة الالتراس ببورسعيد

مصر اتباعت يوم مجزرة ويت نايت

مصر اتباعت يوم رابعه والنهضه والحرس الجمهوري

مصر اتباعت يوم بيان الانقلاب بمشاركة الأزهر والكنيسة #السيسي_باع_مصر pic.twitter.com/fYiXJeKxCT — ahmed ❤سوف نبقا هنا❤ (@ahmed40315833) August 11, 2020

#السيسي_باع_مصر

ناس مش فاضية تفكر ف السياسة أصلا

نفسهم يعيشوا بس

لسان حالهم: اسرق يا باشا وعبي ملياتراتك بس سبنا نعيش جنبك، نعيش بس ولو مرضنا نتعالج✋

الناس دي حقها مسروق وهم عارفين مين ال سارقه بس من كتر همومهم سابوا الحرامي وبيفكروا ازاي يستغلوا ال الحرامي لسه مسرقوش✋ — ⚙️آلْــمِـــيِْـــكَــــآنِـــيِْـــكِـــيٌّ🔩 (@OfficialMecha1) August 10, 2020

#السيسي_باع_مصر وبالنسبة لأهلي وناسي في الصعيد للأسف مش فاضين للسياسة ولا الثوارت دول مع عاش الملك مات الملك وراكبين مع إلا راكب وما شاء الله عليهم ما بيسيبوا حقهم بس في التار طيب وتار بلدك إلا بتتباع انت فين ولا مش منها خليكم في تاركم ومصر لها الله ومثل مصري السيط ولا الغناء pic.twitter.com/TAH4tOZaTZ — أمير دولة الصعيد (@CsjppxA6KKo7mic) August 11, 2020

مش عارفه اجيبهالكم ازاي بس هو عامل بلاوي كتير

#السيسي_باع_مصر pic.twitter.com/ec32GJLrFd — 🌷🌱FUaaDA🌱🌷 (@officialfoosh3) August 10, 2020